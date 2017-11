Manuel Polanco, nou president de PRISA en substitució de Juan Luis Cebrián

Cebrián proposa Polanco com a successor









L'actual vicepresident del grup PRISA, Manuel Polanco, serà el nou president de la companyia en substitució de Juan Luis Cebrián, qui romandrà en el càrrec fins al pròxim 31 de desembre.





Així ho ha proposat el mateix Cebrián durant la celebració de la Junta General Extraordinària d'Accionistes del grup PRISA, que s'ha celebrat aquest dimecres 15 de novembre a la Casa d'Amèrica de Madrid.





Els accionistes han acordat en la reunió d'aquest dimecres ratificar el nomenament per cooptació amb la qualificació de conseller executiu de Manuel Mirat Santiago (conseller delegat), realitzat pel Consell d'Administració el passat 30 de juny.





Manuel Polanco és vicepresident de PRISA i president de PRISA Audiovisual, havent desenvolupat tota la seva carrera professional en el grup. Així mateix, Polanco és conseller de PRISA des de 2001 i membre de la seva Comissió Delegada des de 2008.





Al juliol de l'any 2012, el Consell d'Administració de PRISA va nomenar president executiu Juan Luis Cebrián (1944), en substitució d'Ignacio Polanco, al qual el Consell va acordar en la mateixa reunió distingir amb la presidència d'honor del grup de comunicació.





"Vaig a proposar la designació com a futur president, a partir de la meva renúncia, de Manuel Polanco, que em sembla una garantia per al compliment dels nostres propòsits", ha anunciat.





Ha destacat la figura de Manuel Polanco, que ha desenvolupat tota la seva carrera professional en la companyia, des de 1991 dirigint Santillana a Xile i Perú.





Cebrián ha afirmat que espera col·laborar amb Polanco "de manera estreta" durant el període de transició. "I, per descomptat, pot comptar des de ja amb el meu absolut suport i ajuda en el desenvolupament de les seves funcions presents i futures doncs el seu èxit constituirà el de tots nosaltres", ha subratllat.





Per a José Luis Cebrián, un relleu en el lideratge de la companyia pot "facilitar la incorporació de nous inversors no especulatius amb visió de mitjà i llarg termini". "El proper 31 de desembre podré abandonar la direcció de la companyia amb la tranquil·litat del deure complert", ha assegurat, per després recordar el poeta Miguel Hernández: "Me'n vaig, me'n vaig, me'n vaig, però em quedo, però me'n vaig" .





Cebrián romandrà en el grup com a president del diari 'El País' i al capdavant d'una fundació que s'ha proposat crear dins del grup.





"Aquesta és per descomptat una data especial per a mi, després de més de cinc anys com a president de PRISA, gairebé 30 com a conseller delegat i més de quatre dècades des que vaig contribuir, al costat de José Ortega i Jesús Polanco, a la fundació de l'empresa", ha dit.





Segons ha explicat en la seva intervenció, va sol·licitar posar en marxa el pla de successió de la presidència perquè, al seu parer, un relleu generacional al capdavant de la companyia "és més convenient" per a aquesta i per a ell.





NOUS PROJECTES





En aquest sentit, Cebrián ha assegurat que va prendre la decisió, en primer lloc, per "l'inevitable pas del temps" el que li indueix a "accelerar nous projectes" que afecten el seu futur personal, "i als que no podria dedicar ni el temps ni l'atenció deguts "de mantenir-se al capdavant de la companyia.





L'encara president executiu de Prisa ha detallat que el segon motiu pel qual va posar en marxa el seu relleu va ser que, a l'anunciar-se una ampliació de capital com la que aquest dimecres s'ha proposat, va entendre que els actuals accionistes que la subscriguin i els nous inversors "necessiten conèixer els plans estratègics i l'equip de gestió que ha de dur-los a terme".





"Com a president estic obligat de la mateixa manera que tot el Consell a defensar, primer de tot, l'interès social de la nostra companyia i el de tots i cadascun dels seus accionistes, amb especial atenció perquè no es perjudiquin els drets dels més febles" , ha declarat Cebrián, que ha acabat la seva intervenció recordant Jesús Polanco.