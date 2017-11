El Govern central paga al sector de la discapacitat després de l'incompliment de la Generalitat

Montserrat sosté que el Govern va incomplir les condicions.





La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha explicat que el Govern ha "alliberat" el pagament de les subvencions al Tercer Sector de Catalunya, que van ser bloquejades per incompliment de l'anterior govern de la Generalitat.





Montserrat sosté que "la responsabilitat del retard del pagament d'aquestes subvencions és del Govern cessat que va incomplir les condicions que havia establert el Govern per garantir la prestació dels serveis públics, l'estabilitat pressupostària i protegir l'interès general dels catalans".





Així, Sanitat exposa que aquestes subvencions al Tercer Sector de Catalunya són "urgents i d'extraordinària necessitat", de manera que el Govern ha donat llum verda als pagaments corresponents.





Des de la nit d'ahir dimarts s'ha autoritzat l'aprovació i compromís de despeses per a la concessió d'aquestes subvencions a projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2017 , per un import de 10.326.284 €.