El Suprem designa la Guàrdia Civil com a policia judicial del 'Procés'

Entra dins de les diligències ordinàries .





El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, instructor de la causa en què s'investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha demanat a la Guàrdia Civil un informe sobre les seves actuacions en relació amb el procés independentista.





El jutge designa així a la Guàrdia Civil, en concret a la comandància de la zona VII a Catalunya, com a policia judicial en aquest cas.





Tant aquesta designació, com la petició d'un informe entren dins de les diligències ordinàries que l'instructor ha iniciat en el marc del procediment que desenvolupa contra els exmembres de la Mesa.





Així, no avancen en cap cas la seva decisió sobre l'acumulació a aquest organització d'altres causes sobre el procés independentista que ja s'investiguen a l'Audiència Nacional.





INFORME DE LA JUTGE LAMELA





No obstant això, Llarena ja va demanar ahir a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que li presentés un informe abans de decidir si li reclama tant la causa en la qual aquesta investiga els exmembres del Govern.





En relació amb el mateix delicte com la que instrueix per una presumpta secessió contra l'exmayor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i els responsables de Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.





Encara que aquests informes encara no han arribat, les defenses de diversos dels encausats, com és la que porta tant a Forcadell com a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, ja ha manifestat el seu vistiplau a l'acumulació de totes les investigacions a l'alt tribunal .