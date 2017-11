Forcadell s'ho pensa millor i serà la número quatre d'ERC per al 21D

ERC li va oferir el quart lloc.





La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha anunciat que concorrerà a les eleccions catalanes del 21 de desembre a la llista d'ERC, probablement al número 4 per la província de Barcelona.





Ho ha anunciat a través d'una anotació en xarxes socials, en el qual expressa que sempre ha defensat pacíficament i democràticament el que creu millor per a "el seu país", i que continuarà fent des de la candidatura republicana.





ERC ja va anunciar aquest dissabte que, si Forcadell decidia repetir en les llistes, tenia reservat per a ella el lloc número 4 de la llista per Barcelona, després d'Oriol Junqueras, Marta Rovira i Raül Romeva.









CARLES RIERA, PER LA CUP





Per la seva banda, el diputat Carlos Riera, serà el cap de llista de la CUP per Barcelona per a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre.





Una llista que també inclou en el número sis a la presidenta de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la independent Bel Olid.





Riera ja va estar en la llista de la CUP en les eleccions catalanes de 2015: llavors va ser el número 11 de la llista per Barcelona i no va obtenir l'escó d'entrada, però va convertir en diputat a l'octubre de 2016 quan va deixar l'acta la diputada 'cupaire' Pilar Castillejo.