Guindos sosté que sense la crisi catalana la prima de risc seria més baixa

I la valoració d'Espanya seria més elevat.





El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha afirmat que sense l'impacte de la crisi política a Catalunya la prima de risc espanyola estaria a l'entorn dels "85 o 90 punts bàsics", enfront dels 120 actuals.





I que les agències de ràting haurien elevat la qualificació creditícia d'Espanya a "notable alt".





De Guindos s'ha mostrat "convençut" que sense l'impacte del desafiament independentista les agències de ràting haurien elevat la nota d'Espanya a un "notable alt", ja que la situació a Catalunya ha tingut un impacte "molt específic" en l'activitat econòmica de la Comunitat Autònoma, però també a nivell nacional.





CAIGUDA A BORSA





Sobre els 10 dies consecutius de caigudes a la Borsa, De Guindos ha apuntat que hi ha una situació de venda en "moltes borses del món", i que hi havia una percepció que les bosses estaven "molt altes" pel que s'està produint un "ajust", el que considera "normal".





"En el cas d'Espanya pot haver-hi hagut impacte addicional com a conseqüència de Catalunya i de l'impacte de la prima de risc", ha subratllat.





Sobre les 1.000 empreses que han traslladat la seva seu fiscals l fora de Catalunya, ha assenyalat que "es va respirant cada vegada més un clima de major normalitat" en relació amb aquesta Comunitat, i ha dit estar "convençut" que aquesta "normalització" després del 21D "es notarà en termes d'activitat, inversió, consum i finançament.





CREIXEMENT DEL 3% EN 2018





El titular d'Economia ha explicat que el creixement d'Espanya serà aquest any del 3,1%, si bé es preveu un impacte de la situació de Catalunya de mig punt del PIB per al pròxim any, uns 5.000 milions d'euros, de manera que la previsió per 2018 es va rebaixar del 2,6% al 2,3%.





No obstant això confia que l'economia pugui créixer l'any que ve a un nivell "pròxim al 3%" quan "les aigües tornin al seu curs normal" a Catalunya, tal com va avançar ahir el president del Govern, Mariano Rajoy.





De Guindos també ha indicat que el desafiament secessionista s'ha començat a notar en l'economia de Catalunya, ja que des de l'inici de la recuperació l'autonomia superava el creixement de la mitjana nacional, si bé les previsions del Govern apunten que en el quart trimestre "la seva economia es desaccelerarà i creixerà clarament per sota del conjunt del país".