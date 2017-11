Creu Roja i la Diputació de Barcelona impulsen el voluntariat amb gent gran

Pretenen combatre la solitud.





Per tercer any consecutiu, Creu Roja i la Diputació de Barcelona han impulsat una campanya de voluntariat amb la gent gran.





A través d'aquest projecte, l'entitat pretén detactar situacions de risc i vulnerabilitat així com posar especial èmfasi a combatre la soledat.





A més, es vol visivilizar la situació en què es troben els ancians a Catalunya.





Tant la Diputació de Barcelona com la Creu Roja volen propiciar espais per reduir la solitud de la gent gran, establir activitats que impulsin l'envelliment actiu, fomentar la seva participació en espais comunitaris i ajudar a casa seva.





En el que va d'any, Creu Roja ha atès ha 5.096 persones grans en tota la província Barcelona gràcies als 1.766 voluntaris dels programes de gent gran.





Les principals tasques que es realitzen són el seguiment a les persones usuàries, tant per telèfon com de forma presencial a través de visites al propi domicili, així com la dinamització per fomentar la participació i implicació, els acompanyaments i les mobilitzacions.