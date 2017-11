Rússia nega qualsevol ingerència en el 'procés' davant l'absència de proves

Asseguren que són "la continuació de la histèria".





El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assegurat que no hi ha cap prova de la suposada ingerència russa a Catalunya i que les acusacions de Govern i mitjans espanyols són "la continuació de la histèria" que ja han manifestat altres països com els Estats Units.





Peskov ha afirmat que ni les autoritats, ni l'OTAN, ni els mitjans de comunicació han presentat proves "que mereixin atenció" en relació a les acusacions sobre una intervenció russa en territori català.

El Kremlin manté com a postura oficial que la situació política a Catalunya és un assumpte intern espanyol i que, com a tal, s'ha de resoldre en el marc de les lleis nacionals.





"Aberració"





L'ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin, ja va descriure com una "aberració" les acusacions sobre la suposada ingerència en favor de independentistmo català i ha advertit que aquest tipus d'informacions no són només "errònies", sinó també "perilloses".

ALERTA PER AL 21D





El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, va admetre dilluns que no descarta que es produeixin intents d'ingerència russa en forma de difusió d'informacions falses de cara a les eleccions del proper 21 de desembre.