Mas no reuneix la fiança pel 9N i demana una altra setmana de termini

Ha aportat poc més del 40% de la quantitat total.





L'expresident de la Generalitat Artur Mas abonarà avui 400.000 euros dels gairebé tres milions que encara deu de per completar la fiança imposada pel Tribunal de Comptes.





Una fiança imposada per la suposada utilització de fons públics per a la consulta independentista del 9 de novembre de 2014,





Com no ha aconseguit reunir el total de la quantitat que ha de dipositar, demanarà una setmana més de termini per cobrir la resta.





AMPLIACIÓ DEL TERMINI





En l'escrit presentat davant del Tribunal de Comptes, els advocats reclamen una ampliació de set dies "per gestionar la presentació de garanties suficients, bé en mode d'aval bancari, bé, amb les taxacions dels immobles" dels presumptes responsables.





TAXAR IMMOBLES





Els lletrats han anunciat que Mas i els exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau ja estan procedint a taxar diversos immobles de la seva propietat, per si fossin necessaris "com a últim recurs" per arribar a cobrir la fiança.





L'escrit recorda que fins al moment han abonat ja aquests 2,4 milions i acrediten ara que formalitzen un nou ingrés de 400.000 euros.





Insisteixen al Tribunal d'haver ingressat ja 2,8 milions acredita la seva voluntat de fer front a aquests abonaments "malgrat l'elevada quantia de les liquidacions provisionals", que veuen absolutament injustificades en considerar que no hi va haver malversació.





EXCLOSOS DE LA PÒLISSA





Consideren que les pòlisses de responsabilitat civil que la Generalitat tenia contractades al novembre de 2014 haurien d'assumir la cobertura del risc i "constituir les fiances pertinents".





Enfront d'ells, l'empresa asseguradora entén que "el sinistre declarat està exclòs de la cobertura de la pòlissa", el que els advocats de Mas sostenen que no té fonament atesos els termes del contracte i no poden eludir la responsabilitat contractual que els incumbeix.