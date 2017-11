Tajani proposa duplicar el pressupost de la Unió Europea pujant impostos als gegants digitals

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha proposat augmentar el pressupost de la Unió Europea per fer front a desafiaments com el terrorisme, la immigració il·legal o la desocupació juvenil incrementant els impostos sobre les multinacionals digitals.





També perseguint l'evasió d'impostos en paradisos fiscals, entre altres mesures.





"No cal demanar diners als ciutadans, però em sembla just demanar fons a qui no paga els seus impostos", ha sostingut Tajani.





El president de l'Eurocambra ha defensat que aquest increment del pressupost comunitari podria destinar-se a la inversió en infraestructures, a desenvolupar el 'pla Marshall' per a l'Àfrica, per lluitar contra el terrorisme i contra la immigració il·legal i per combatre la desocupació a la UE.





GEGANTS DIGITALS





En aquest sentit, Tajani ha carregat contra els grans gegants digitals i ha afirmat no entendre per què "pràcticament no paguen impostos a Europa".





També ha instat a augmentar els fons europeus perseguint a aquelles persones i institucions que evadeixen el pagament d'impostos fent ús de paradisos fiscals.