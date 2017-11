Responsable del Vaticà sobre Catalunya: "L'Església no fa política"

El Vaticà a Roma.





El prefecte de la Secretaria per a la Comunicació del Vaticà, Dario Edoardo Viganò, s'ha remès a la posició dels bisbes espanyols, en relació a la crisi catalana, i ha precisat que "l'Església no fa política" sinó que està cridada a subratllar la importància de "construir relacions positives entre tots".





"L'Església no fa política sinó que està cridada a emfatitzar la importància de construir relacions positives entre tots", ha indicat Viganò aquest dimecres 15 de novembre, en una entrevista amb Europa Press, després de ser preguntat per la posició del Vaticà davant la crisi catalana . Viganò es troba a Madrid per presentar el seu llibre 'El murmuri de les enraonies' (Romana Editorial).





En tot cas, el prefecte de la Secretaria de Comunicació de la Santa Seu s'ha remès a la posició de la Conferència Episcopal Espanyola sobre aquest assumpte.





Precisament, els bisbes espanyols es van pronunciar sobre la situació a Catalunya el passat mes de setembre a través d'un comunicat aprovat per la Comissió Permanent, en el qual feien una crida al diàleg davant la "greu" situació que es viu a Catalunya i demanaven evitar decisions i actuacions "irreversibles" i de "greus conseqüències". A més, es van oferir a col·laborar en aquest diàleg en favor d ' "una pacífica i lliure convivència entre tots".





Així mateix, el passat 27 d'octubre, unes hores després que el Parlament declarés la República catalana independent, el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va declarar el seu amor per Catalunya, Espanya i Europa i va demanar "evitar la confrontació".





Des del Vaticà no hi ha hagut un pronunciament oficial encara que el passat mes d'octubre, tot i que fonts de l'Ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu van assegurar que el Papa Francesc va defensar la legalitat davant el nou ambaixador, Gerardo Bugallo.