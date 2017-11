Embús amb les obres de Glòries: La UTE del contracte rescindit reclama 6,8 milions d'euros més

Les obres de Glòries un infern per a l'Ajuntament de Barcelona.





La Unió Temporal d'Empreses (UTE) que es va encarregar de les obres dels túnels de la plaça Glòries fins que se li va rescindir el contracte per incompliments reclama 6,8 milions més dels que la direcció d'obres i l'Ajuntament de Barcelona reconeixen en la liquidació del contracte.





Segons la liquidació que reconeix l'Ajuntament, el cost de l'obra realitzada pel contractista és de 38,2 milions d'euros --sense IVA--, als quals se sumen altres 1,1 milions de costos indirectes per endarreriments no imputables al contractista, han detallat aquest dimecres fonts municipals.





No obstant això, la UTE discrepa en aquesta xifra i reclama 6,8 milions d'euros més: 4,9 milions de reclamacions tècniques que no comparteixen la direcció d'obra i l'Ajuntament, i altres 1,9 de costos indirectes derivats de l'endarreriment de la obra, que l'Ajuntament no assumeix perquè considera que són endarreriments imputats al contractista.





RECLAMACIÓ DE L'AJUNTAMENT





A més, l'Ajuntament ha fixat una reclamació per danys i perjudicis a la UTE de tres milions d'euros, de manera que, restant-los als 38,2 milions per obra executada i els 1,1 per costos indirectes, l'Ajuntament reconeix en la liquidació 36.300.000 per a l'empresa --part dels quals ja van ser abonant durant la obra-.





El director de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Àngel Sánchez, ha explicat en la Comissió municipal d'Urbanisme a petició d'ERC que la UTE podrà reclamar aquest màxim de 6,8 milions d'euros després d'un important treball de la direcció d'obres per acotar.





No interfereix en les OBRES





Ha garantit que aquesta eventual reclamació no interferirà en les obres i que les empreses podrien interposar un litigi per la via jurídica o mitjançant arbitratge, després del que ha defensat que aturar les obres va ser inevitable pels retards i sobrecostos.





Després que diversos grups municipals hagin expressat els seus dubtes sobre la divisió del nou contracte en lots, entre ells Jordi Corones (ERC), Sánchez ha dit que, així, "no es concentra el risc en una sola empresa", i es fixen terminis i penalitzacions si no es compleixen.





RETARDS EN LA SAGRERA

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que aquesta és una obra prioritària i que es va rescindir el contracte per evitar que s'allargués, com passa amb la de la Sagrera, de la qual ha dit que aviat es incompliran nous compromisos del Ministeri de Foment.





La nova adjudicació dels túnels de Glòries es tramita després que Bimsa decidís a l'abril rescindir el contracte a la UTE que desenvolupava fins aleshores les obres de la primera fase dels túnels, que va acumular retards i sobrecostos respecte al que estableix el contracte.