Rússia atribueix acusacions per ingerència a Catalunya a "problemes interns no resolts" a Espanya

Rússia es defensa de les acusacions d'ingerència









El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha atribuït les acusacions sobre una presumpta ingerència de Moscou a Catalunya als "molts problemes interns no resolts" a Espanya.





En les seves declaracions, recollides per l'agència russa de notícies Sputnik, Lavrov ha indicat que aquesta situació provoca que "es llanci histèria sensacionalista per desviar l'atenció dels seus electors de la incapacitat per solucionar aquests problemes".





"Ja estem acostumats al fet que, segons algunes observacions, una sèrie dels nostres socis a Europa i els Estats Units no tenen més af er que presentar acusacions contra els nostres mitjans, declarar-los agents estrangers", ha tancat.





Hores abans, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar que no hi ha cap prova de la suposada ingerència russa a Catalunya i ha recalcat que les acusacions dels últims dies fetes pel Govern espanyol i mitjans espanyols són "la continuació de la histèria" que ja han manifestat altres països com els Estats Units.





El Kremlin manté com a postura oficial que la situació política a Catalunya és un assumpte intern espanyol i que, com a tal, s'ha de resoldre en el marc de les lleis nacionals.