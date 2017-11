Puigdemont admet que va fer una "anàlisi equivocada" perquè va creure que Rajoy dialogaria

Puigdemont roman a Brussel·les









El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha admeto aquest que el seu Govern va fer una "anàlisi equivocat" de la situació a Catalunya ja que va pensar que en el algun moment el Govern central s'obriria a negociar amb el Govern i el seu full de ruta sobiranista, i això no ha passat.





El que s'ha dit en una entrevista al Punt Avui Televisió des de Brussel·les, on ha afirmat que també va pensar que la Unió Europea i l'OTAN controlarien la "pulsió autoritària" de l'Estat contra Catalunya, i ha conclòs que això tampoc ha estat així.





Puigdemont ha augurat que, si el seu Govern hagués prosseguit amb la implementació de la República catalana hagués hagut una "segona onada de violència" per part de l'Estat després de les càrregues de l'1 d'octubre, i ha afirmat que el seu Executiu s'oposava a aquest escenari.





Sobre la seva compareixença davant del jutge belga divendres perquè decideixi sobre la seva possible extradició, Puigdemont ha assenyalat la "professionalitat i la independència" de la justícia d'aquest país --a diferència de l'espanyola, al seu judici--, i ha recordat que qualsevol decisió que prengui podrà ser recorreguda.





Ha afirmat que l'aplicació de l'article 155 no és legal, i ha assegurat que, després de sotmetre a la justícia belga, confia que algun dia podrà tornar a casa "amb normalitat" ja que considera que no ha infringit cap llei.





CRÍTIQUES AL REI





Ha criticat el Rei pel discurs que va fer el 3 d'octubre després del referèndum a Catalunya, i ha assegurat que el monarca va adoptar la posició del PP quan, al seu parer, hauria d'haver estat neutral: "Ha decebut a molta gent de dins i de fora de l'Estat ".





Ha pronosticat que la posició del Rei tindrà conseqüències a la llarga però també a curt termini, com per exemple que els catalans s'han allunyat d'ell: "Ha deixat de ser el Rei de la majoria dels catalans malgrat que li continuem pagant generosament".





Puigdemont sent "decepció" per que els independentistes no hagin pogut tancat una llista unitària en vista a les eleccions del 21 de desembre, però ha evitat reprotxar res, i ha assegurat que liderarà Junts per Catalunya en una candidatura amb nombrosos independents.





Sobre la dimissió del conseller Santi Vila per estar en desacord sobre declarar la República des del Parlament, ha assegurat que respectava la decisió, però li ha retret que aquesta posició és la "contrària" a la qual s'havia compromès amb la resta del Govern.





També ha criticat el fitxatge de l'exdirigent d'Unió Ramon Espadaler pel PSC, assegurant que hi ha alguns polítics que s'alien amb formacions que prioritzen "la unitat d'Espanya al progrés social", en al·lusió al partit que lidera Miquel Iceta.