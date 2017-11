Un quadre de Leonardo da Vinci se subhasta a un preu rècord de 381 milions d'euros

'Salvator Mundi' bat rècord a la subhasta









El retrat de Crist 'Salvator Mundi', pintat per Leonardo da Vinci, ha assolit una xifra rècord de venda de 450.300.000 de dòlars (382 milions d'euros) en la subhasta que es va celebrar a la casa Christie's a Nova York aquest dimecres.





La pintura, que una vegada va ser venuda per tot just 125 dòlars, va ser redescoberta recentment. Era l'últim da Vinci en mans privades i va aconseguir més de quatre vegades els 100 milions de dòlars estimats per Christie 's abans de la subhasta.





El rècord anterior el tenia l'obra 'Les Femmes D'Alger' de Pablo Picasso, venuda en 179,4 milions de dòlars al maig del 2015.





'Salvator Mundi' (Salvador del Món) va ser adquirida per un comprador no identificat que va ofertar via telefònica després d'una licitació de gairebé 20 minuts a la casa de subhastes de Nova York. Christie 's només va dir que el comprador era un col·leccionista privat europeu, però alguns mitjans ho van identificar com el multimilionari rus Dmitry Rybolovlev.





El retrat restaurat, és una representació etèria de Jesús que data d'aproximadament l'any 1500, és un dels menys de 20 quadres coneguts de l'artista del Renaixement que encara existeixen.









Registrat per primera vegada en la col·lecció privada del rei Carles I, l'obra va ser subhastada el 1763 abans de desaparèixer fins a 1900, per a quan s'havia repintat la cara i el cabell de Crist, una pràctica "bastant comú" anteriorment, segons Alan Wintermute, especialista sènior de Christie en pintures dels Antics Mestres.





Venuda a Sotheby's a un col·leccionista nord-americà el 1958 per només 45 lliures (uns 126 dòlars en aquest moment), va tornar a oferir-se en 2005 com una còpia de l'obra mestra. La pintura és el primer descobriment d'un quadre de Vinci des de 1909.





El nou propietari va començar el procés de restauració i després d'uns sis anys d'investigació el quadre va ser autenticat com l'obra mestra de Da Vinci de més de 500 anys d'antiguitat, culminant en una exposició a la Galeria Nacional de Londres en 2011.