Rovira (ERC) equipara el 21D amb una consulta sobre la independència

Rovira critica el 155









La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha equiparat aquest dijous les eleccions autonòmiques del 21 de desembre a Catalunya amb una consulta sobre la independència: "Aquest és el referèndum que ells no s'han atrevit a pactar".





En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha admès que els comicis convocats per decret del Consell de Ministres després d'aplicar l'article 155 de la Constitució han "truncat directament" el mandat que creu que la ciutadania va donar en el referèndum de l'1 d'octubre, per la qual que considera que el 21-d és una forma de revalidar el resultat de la consulta.





"Defensem continuar la feina que estàvem fent, seguir el camí que havíem iniciat", ha explicat Rovira, que no ha aclarit, en preguntar per això, si contempla ser presidenta de la Generalitat, com va apuntar el president d'ERC, Oriol Junqueras, en una carta a la seva militància.





La també portaveu de JxSí en la passada legislatura ha agraït a Junqueras seves paraules, que ha emmarcat en el seu caràcter humil i generós, ha dit, en un moment en què el futur del vicepresident de la Generalitat cessat és una incògnita: "Està intentant donar-nos ànims a tots i que ens sentim amb la millor de les forces ".





Rovira ha cridat a "rehabilitar el Govern legítim que hi havia" després del 21D i ha defensat que les cares visibles de l'independentisme puguin deixar pas a nous lideratges si cal.





Sobre un possible pacte després dels comicis amb els 'comuns', ha refusat valorar acords abans de conèixer els resultats: "Quan tinguem el resultat de les eleccions decidirem què farem. No parlarem de pactes postelectorals abans".