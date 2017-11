El Banc d'Espanya va recordar "constantment" a les caixes que no tenien ànim de lucre

El Banc d'Espanya adverteix que hi va haver males pràctiques en les caixes









El que va ser director general de Supervisió del Banc d'Espanya entre els anys 2000 i 2006, Pedro Pablo Villasante, ha assegurat que, durant el període en què va estar com a directiu en aquest òrgan van haver de recordar "constantment" a les caixes d'estalvi que en la seva naturalesa jurídic no estava la de generar beneficis.





"Recordàvem constantment la seva naturalesa especial, la seva no ànim de lucre. Eren entitats molt especials, amb una naturalesa jurídica molt especial", ha manifestat durant la seva compareixença davant la comissió d'investigació del Congrés de la crisi financera, la fallida de les caixes d'estalvi i el rescat bancari.





Així, ha assegurat que en la institució van rebre "queixes" de les caixes d'estalvi perquè no se'ls autoritzava la compra d'entitats estrangeres, i fins i tot se'ls plantejaven "restriccions" per a operacions dins del territori nacional, per la seva pròpia naturalesa.





"ENS AGRADÉS O NO, NOMÉS HI HAVIA RECOMANACIONS"





No obstant això, el Banc d'Espanya no només va haver d'advertir a determinades caixes sobre les operacions a les quals estaven autoritzades, sinó també en la forma de procedir a l'hora de concedir crèdits,

"Pensant que la garantia era suficient". "El Banc d'Espanya li va haver de recordar que no només era això", ha postil·lat.





"Quan veiem crèdits mal concedits, mal provisionats, havia incompliment i havia sancions. Però l'engròs exposició, ens agradés o no, el que hi havia era recomanacions", ha dit, tot i que, ha afegit que els "hauria agradat" poder haver tingut aquestes facultats de sanció.