PNB avisa Rajoy que si té "pressa" per negociar els pressupostos "parli amb la majoria del 155"

Andoni Ortuzar es solidaritza amb els polítics catalans empresonats









El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha afirmat que el seu partit no "sent vinculat", en l'actual situació d'"excepcionalitat", per negociar els pressupostos generals de l'Estat i, per això, ha instat el Govern de Mariano Rajoy que, "si té pressa, parli amb la majoria del 155". Així mateix, ha indicat que, abans d'entrar en una negociació, "primer" ha de veure "com es restaura la normalitat a Catalunya".





En una entrevista a la Cadena Ser, ha precisat que "de moment no hi ha ni negociació" sobre els comptes de l'Estat de 2018.





Ha indicat que "el PP i el Govern ja saben" que el PNB no "sent vinculat" a l'actual "situació d'excepcionalitat tan gran, amb un 155 a la taula" i amb dirigents polítics catalans "enjudiciats i alguns a la presó ".





Per això, ha recordat que "hi ha hagut una majoria" per poder posar en marxa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i ha apel·lat al fet que, "si el Govern central té pressa per negociar pressupostos, que parli amb la majoria del 155 ". "Aquí tenen una majoria aclaparadora. Que parlin entre ells", ha proposat.





Preguntat sobre la possibilitat que el PNB entri a negociar els pressupostos després de les eleccions catalanes del proper 21 de desembre o se sumi a la Comissió del Congrés sobre la reforma territorial, ha indicat que "primer veurem com es restaura la normalitat a Catalunya ".





Per al PNB, ha remarcat, "és molt important que Catalunya, com Euskadi, estigui governada per institucions legitimades i legítimes i per representants polítics legitimats i legítims en les seves institucions". "El dia 21 és important, però el 22 ho és més", ha conclòs.