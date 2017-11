Detinguda una banda de lladres especialitzats en assalts a empreses i domicilis

Mossos d'Esquadra no descarta més detencions









Els Mossos d'Esquadra han detingut una presumpta banda de lladres especialitzats en assalts a empreses i domicilis, entre ells una dona que treballava prestant serveis de neteja que els proporcionava informació sensible sobre els seus objectius.





Segons ha informat aquest dijous la policia catalana en un comunicat, els detinguts són quatre homes i una dona, d'entre 38 i 52 anys, de nacionalitat equatoriana i colombiana, als quals atribueixen sis robatoris, tres amb violència i intimidació i detenció il·legal i 3 amb força a domicili.





La banda era molt violenta i en alguns casos lligava les seves víctimes amb brides per fer-se amb joies, diners en efectiu, aparells electrònics i altres objectes de valor, i per preparar els seus cops es vestien d'operaris i feien tasques de vigilància previs.





La dona detinguda realitzava tasques de 'santera' proporcionant als lladres informació valuosa per preparar els seus cops, ja que la banda havia actuat en més de cinc empreses i cases en els quals ella havia treballat.





La investigació va arrencar amb l'assalt el 17 de març d'aquest any per part de tres homes de les oficines d'una empresa de neteja de Barcelona, on abans havien acudit disfressats d'operaris, amb l'excusa de demanar un pressupost, per comprovar quanta gent hi havia i anticipar la seva actuació.





El propietari de l'empresa, tot i no resistir-se al robatori, va ser colpejat i van intentar lligar-lo amb brides, encara que finalment va poder fugir i només es van emportar part dels diners que hi havia a l'empresa.





VAN SIMULAR SER OPERARIS





La unitat central de robatoris violents i atracaments, que va assumir el cas, va constatar que hi havia molts elements que els feia pensar que estaven davant d'una bateria de delinqüents que ja havien investigat anteriorment pel grau de violència, l'ús de brides, les descripcions dels lladres i que s'haguessin fet passar per operaris.





Els investigadors van comprovar que el líder de la banda i la 'santera' havien participat com a mínim en un altre robatori violent amb detenció il·legal en un domicili a Barcelona el 2014.





Aquest atracador també havia actuat, al costat d'altres tres membres de la banda, en un assalt amb detenció il·legal en una associació cannàbica barcelonina el 2016 d'on es van endur un quilo de marihuana.





Després de passar a disposició d'un jutjat de guàrdia de Barcelona el 9 de novembre, el líder de la bateria d'atracadors i la netejadora van ingressar a la presó, mentre que la investigació continua oberta i no es descarten altres detencions.