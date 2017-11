Rivera: "Vull més, no vull ser la segona força"

Rivera veu bones perspectives electorals









El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat aquest dijous que els sondejos que realitza el seu propi partit li vaticinen un 21% en intenció de vot de cara a unes futures eleccions generals, però rebutja que aquesta xifra sigui suficient per a ell: "Vull més, no vull ser la segona ni la tercera força", ha recalcat.





En una entrevista a 'Los Desayunos de TVE', ha explicat que, per no emportar-se "sorpreses", el que fa és no veure les enquestes "dels altres" sinó que se centra en les seves pròpies. Aquestes, segons ha afirmat, li donen un 21% de vots.





Pel que fa als últims resultats publicats, que preveuen que un 6% dels votants de Ciutadans canviaran el seu vot al PSOE i un 2,9% farà el mateix al revés, Rivera ha ressaltat que es tracta de percentatges, no de vots reals, i ha matisat: "És el mateix (en vots), perquè ells tenen més".





Així, segons la seva opinió, el "vot de centre esquerra moderat" s'està traslladant a Ciutadans, motiu pel qual el seu partit s'està "eixamplant" pel centre: "Per una banda, pel centredreta, i d'altra banda per el centre esquerra ". Així, ha qüestionat: "Amb l'enfonsament de Podemos, no puja en les enquestes (el PSOE), fins i tot baixa, què passa?".





Per al president de Ciutadans, "la gent ha perdut la por" a defensar un "patriotisme civil modern".





Ha postulat el seu partit com el que lidera "aquesta combinació de patriotisme civil i modernitat". "Qui no sàpiga veure que la resta Espanya està abraçant i dient 'visca Catalunya' a tot Espanya per abraçar els catalans que no són separatistes, potser no està veient el futur d'aquest país", ha opinat.





En aquest sentit, ha apuntat que "l'esquerra d'Espanya no vol veure-ho i la dreta d'Espanya renega d'això". Això sí, ha aclarit que "el centre polític i els liberals" creuen en més "modernitat, patriotisme i europeisme".