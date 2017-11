Zoido sobre hackers el 21D: "No convé donar pistes"

Interior, en alerta pels pirates informàtics









El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dijous que el seu Departament farà un seguiment especial com "es ve fent de manera habitual" per evitar les amenaces de hackers amb l'objectiu d'interferir en les eleccions catalanes del 21 de desembre. "No entraré en detalls perquè no convé donar pistes a aquells que volen utilitzar les xarxes per cometre fets delictius", ha dit.





Zoido ha fet aquesta reflexió a preguntes de la premsa en l'acte inaugural del Congrés d'AECOC sobre pèrdua en la distribució comercial. Segons el ministre, a Interior s'ha dut a terme "un reforç en totes les mesures de seguretat que en aquesta matèria es vénen observant".





"No només amb motiu de la celebració d'eleccions", ha puntualitzat Zoido, que ha explicat que el reforç es va escometre "fa temps" per preservar les infraestructures crítiques i, al mateix temps, les empreses del sector. "És una feina que es ve fent de manera habitual i tindrà un reflex en les properes eleccions del 21D".





Zoido s'ha pronunciat directament sobre les interferències exteriors en els processos electorals. "No entraré en els detalls dels plantejaments que es vénen fent i dispositius que s'estan escometent perquè no convé donar pistes a aquells que volen utilitzar les xarxes per cometre fets delictius i no per facilitar la comunicació a dreta llei", ha indicat.