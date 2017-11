El 'vaixell de Piolín' deixa Barcelona

El polèmic vaixell salpa sense agents del Port de Barcelona









El conegut com a 'vaixell de Piolín' ha salpat aquest dijous del Port de Barcelona, després que els policies nacionals i guarcias civils que s'allotjaven hagin estat traslladats a hotels de la Costa Brava i a un altre ferri de Tarragona contractat pel Ministeri d'Interior.





El vaixell va atracar el 20 de setembre i va causar sorpresa en lluir a l'exterior els enormes dibuixos dels famosos personatges de la Warner Bros.





Aquest mateix dijous, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha celebrat les "moltíssimes ofertes" arribades al seu Departament des d'hotels de Catalunya per allotjar els policies i guàrdies civils que formen part del desplegament de seguretat des de setmanes abans de la celebració del referèndum independentista de l'1 d'octubre.





En l'acte inaugural del Congrés d'AECOC sobre pèrdua en la distribució comercial, Zoido s'ha referit a preguntes de la premsa a la fi del contracte aquest dijous del 'vaixell de Piolín', contractat per Interior per allotjar policies i guàrdies civils mobilitzats des de tota la geografia espanyola.





"Un dels millors exemples", ha dit, "que amb l'aplicació de l'article 155 la normalitat va tornar a Catalunya és que tinguem moltíssimes ofertes de cadenes hoteleres i d'hotels en particular que s'estan oferint per a l'allotjament tant de membres de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil ". Després de l'1-O, alguns agents van patir pressions en els seus hotels de grups independentistes.





El ministre ha evitat donar detalls concrets per qüestions operatives i ha insistit que "de moment no hi haurà cap replegament".





"L'únic que estem és procedint a torns de descans", ha explicat Zoido, en referències a les instruccions recents de les direccions generals de la Policia i la Guàrdia Civil per aixecar parcialment la suspensió dels descansos de la plantilla fixa a Catalunya: " és al que tenen dret ", ha insistit.





"Entre els descansos que es vénen produint dels diferents efectius que hi són desplaçats i de la redistribució dels efectius, no és necessària ia la disponibilitat del vaixell conegut com 'el Piolín', que ja ha passat a la història", ha continuat Zoido, que ha matisat que la seva sortida del Port de Barcelona no depèn ja del Ministeri.





Aquest dimecres, el Gremi d'Hotels de Barcelona va fer públic un informe de les dades de facturacions a Barcelona, d'acord als seus 400 establiments associats, en el qual s'alertava que la facturació havia caigut una mitjana del 13% a l'octubre.





Diferents cadenes hoteleres també han assegurat que, des de les setmanes prèvies a l'1-O, s'han reduït significativament les reserves de grups de turistes i de l'Imserso.