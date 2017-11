Jordi Sànchez (ANC), número dos de JuntsxCat

Sànchez, número dos de JuntsxCat









El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha situat com a número dos de la llista per Barcelona de JuntsxCat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, en vista a les eleccions del 21 de desembre.





Aquest anunci es produeix just el dia en què Sànchez fa un mes que està a la presó de Soto del Real , juntament amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





El Consell Nacional del PDeCAT va aprovar dimecres donar carta blanca a Puigdemont per acabar de configurar les llistes, els noms poden presentar fins divendres davant la Junta Electoral Central.





Amb la voluntat de configurar una llista àmplia i transversal, s'integraran noms d'independents i també dels consellers cessats a la presó --Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Meritxell Borràs-- i a Brusselles --Lluís Puig i Clara Ponsatí--.





També estarà probablement en la candidatura el delegat de la Generalitat a Madrid cessat, Ferran Mascarell, i es barregen altres noms com el del delegat del Govern a París també cessat, Martí Anglada.





Com a cap de llista per Lleida, es perfila que el sigui Josep Maria Forné, que a va encapçalar la candidatura de JxSí en 2015, i s'han sondejat altres noms com el de la directora de la Institució dels Lletres Catalans, Laura Borràs, i el d'una de les impulsores de l'agrupació d'electors, Aurora Madaula.





LLUÍS COROMINAS DEIXA LA PRIMERA LÍNIA POLÍTICA





D'altra banda, el líder de JxSí en el Parlament i membre del PDeCAT, Lluís Corominas, ha anunciat aquest dijous que no estarà en les llistes de JuntsxCat de les eleccions catalanes del 21 de desembre, per la qual cosa posarà punt i final a una trajectòria de 14 anys en la Cambra catalana, on ha estat vicepresident en quatre legislatures diferents.





En roda de premsa des del Parlament acompanyat pels dirigents del PDeCAT Marta Pascal i David Bonvehí, ha explicat que també ha decidit abandonar la política institucional en el seu conjunt i orgànica: "Deixo l'activitat política de primera línia com a electe i tampoc assumiré directa ni indirectament cap altra responsabilitat política".





Corominas s'acomiada de la política demanant la llibertat pels consellers del Govern cessat empresonats: "Cada dia quan m'aixeco ho penso. No és just. Desitjo que surtin de seguida de la presó".





Ha explicat que li van oferir estar en la llista de JuntsxCat, marca amb la qual concorrerà el PDeCAT, però ho va declinar en pensar que havia arribat el moment de posar punt i final a la seva trajectòria en les institucions: "És una decisió meditada" que ja havia pres el 2015, en les últimes eleccions catalanes.