​Metges de Catalunya rebutja la prescripció infermera sense un diagnòstic mèdic previ

La prescripció infermera, a debat









Metges de Catalunya (MC) ha remès aquest dijous al Ministeri de Sanitat un document d’al·legacions a la modificació del decret de prescripció infermera, aprovat pel Govern espanyol l’any 2015, que permetrà als infermers prescriure medicaments sense necessitat d’un diagnòstic mèdic preliminar, circumstància fins ara contrària a la legalitat.





En el plec de consideracions presentat durant la consulta pública del nou projecte normatiu, el sindicat insisteix que “la indicació de qualsevol fàrmac, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ” i, en aquest sentit, recalca que l’acte de diagnosticar “és competència exclusiva del metge”.





MC rebutja la possibilitat que l’infermer pugui ajustar, sota protocols consensuats, la dosi farmacològica o, fins i tot, canviar el fàrmac en el seguiment i control d’un pacient diagnosticat prèviament pel metge, el que es coneix com a prescripció collaborativa.





L’organització considera que l’atenció al malalt “ha de ser individualitzada i adaptada en cada moment del procés terapèutic, i no pot quedar encasellada en un protocol, sinó que ha de quedar supeditada al criteri mèdic”. En cas contrari, adverteix que “es podria posar en perill la salut de les persones ateses”.





No obstant això, si el nou decret manté la prescripció col·laborativa, el sindicat exigeix que es respecti “minuciosament” el que estableix la Llei de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris, amb relació a l’acreditació d’infermeria per mitjà de cursos de formació específica reglada.