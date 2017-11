Està prohibit que indígenes i camperols promoguin el dret a defensar drets

Mobilització social a Guatemala









Quan un Estat abandona el seu paper de promotor i garantista de drets per als seus habitants, aquests, en sentir-se vulnerats els seus drets, emparats en convenis internacionals, s'organitzen i exerceixen el seu dret a defensar drets (per la via pacífica). Però, aquesta noble tasca ciutadana de la defensa de drets, en circumstàncies de l'absència de l'Estat de Dret, es torna molt perillós.





En les següents línies indiquem el que les i els defensors indígenes, organitzats en el Comitè de Desenvolupament Camperol (CODECA), van viure en el lapse de tot just cinc dies, en el que va del present mes de novembre, a Guatemala.





"EM VAN COPEJAR PER L'ESQUENA ... LA LLUITA, ANEM A SEGUIR"





El dia 03 de novembre últim, a les 18:00 hores, després d'una assemblea de coordinació, al centre de l'àrea urbana del Municipi de Nebaj, Departament Quiché, Jacinto Brito, defensor maia ixil, coordinador regional de CODECA, per a l'àrea ixil, va ser brutalment colpejat per desconeguts.





"A prop del mercat, em van pegar per darrere un cop fort al cap, i em van tirar a terra. Allà em van donar puntades ... Crec que eren com dues o tres ... Quan em vaig despertar i em vaig aixecar, el meu cos estava ple de sang ", indica Jacinto Brito.





"Jo no tinc enemistat amb ningú. L'únic que fem és defensar els nostres drets com a indígena ixil. I denunciar tots els abusos que ens fa l'empresa ENERGUATE (empresa distribuïdora d'energia elèctrica). Això va ser el que li vam exposar també al Diputat Eduardo Cruz Gómez ", sosté Brito, que, previ a l'atac, juntament amb sis defensors ixiles, va abordar la" conflictivitat social "ocasionada per la distribució de l'energia elèctrica amb el Diputat esmentat.





Davant la pregunta: què pensa fer amb relació al seu compromís en la defensa dels drets ?, Brito respon: "La lluita continuarem. Jo, no vaig a abandonar aquest camí. Ara mateix, la meva dona m'està reemplaçant en una assemblea regional de coordinació que s'està realitzant, perquè no puc anar encara (...). Deixo en mans de Déu als que em ataquen ", conclou l'entrevistat.





SORTIR A FER UNA PREGÀRIA, ABANS DE PARTICIPAR A L'ATURADA NACIONAL ... VAN TROBAR MASSACRAT EL SEU CADÀVER





El dia 7 de novembre del 2017, a les 6:45 del matí, a dos quilòmetres de distància del seu habitatge, al Cató Chuichop, Municipi Sant Antoni Ilotenango, Departament de Quiché, Antonio Pérez, el defensor indígena maia quiché de 35 anys d'edat, soci i integrant de la junta directiva d'CODECA en la seva comunitat, va ser assassinat amb arma blanca per desconeguts, en el camí.





"Va sortir de la casa perquè ho van cridar perquè anés a participar en una oració (activitat religiosa)", indiquen els familiars del difunt.





El moviment social CODECA havia declarat aturada nacional, amb ocupació de camins, els dies 7 i 8 de novembre.





"Als 80 socis de la comunitat del finat, Antonio Pérez, organitzat en resistència des de fa més de quatre anys enrere, li corresponia participar en el segon dia d'aquesta aturada nacional. Així va estar programat. Però, lamentablement Chuichop ja no va poder participar a l'aturada perquè tots estàvem ocupats en acompanyar els familiars de la víctima ", indica Don Francisco, un altre dels defensors locals de CODECA.





Els autors del crim no van deixar més rastre del mòbil del crim, molt menys se sap, amb exactitud, sobre qui van cometre aquest acte macabre. Van deixar, en el lloc, tirat el cos de la víctima, amb els intestins exposats. Potser com a acte d'escarment a la comunitat organitzada en resistència.





Aquest assassinat va deixar cinc fills menors orfes, i una vídua maia sense major oportunitat laboral.





EMPRESARI VA ENVESTIR AMB EL SEU VEHICLE POLARITZAT EN CONTRA DE MANIFESTANTS EN VIA PÚBLICA





Durant el segon dia de l'última aturada nacional, el 8 de novembre, al voltant de 10 am., A l'Aldea La Sorollosa, Municipi Morales, Departament d'Izabal, l'empresari Carlos René Pineda Sosa, de 45 anys d'edat, va envestir amb el seu automòbil al grup de defensors/es de CODECA que realitzaven la seva acció col·lectiva de protesta en el lloc, i va fracturar la cama esquerra del defensor comunitari Vicente Calderón, de 62 anys d'edat (amb 10 fills, i 3 d'ells menors d'edat).





En l'acte, els manifestants van envoltar i van immobilitzar el motoritzat ocupat per l'agressor. Qui, davant la insistència policial, va obrir i va baixar del seu vehicle. I, posteriorment va ser posat a disposició de la instància judicial, per immediatament quedar lliure sota fiança.





Don Vicente, encara convalescent a l'Institut Guatemalenc de Seguretat Social (IGSS), indica que: "El senyor (agressor) va dir que estava afligit, que em passaria un sou mensual de Q.2,800 mensuals fins que em recuperi. Em va prometre ajudar-me a treure la meva jubilació. (...) Vaig estar internat a l'hospital privat per dues nits, perquè ell va ordenar així, i ell va pagar. Després em van portar aquí a l'IGSS".





"Primer Déu assoliment curar bé i tornar amb la meva família. Diuen que hi ha un conveni signat en el qual es va comprometre el senyor (agressor) a pagar-me, però jo no vaig signar res, perquè no es llegir, ni escriure. Potser és només per tapar l'ull al mascle ", indica, una mica frustrat, el senyor Vicente.





Però, expressa amb convicció: "Jo seguiré lluitant per la nacionalització de l'energia elèctrica fins al dia de la meva mort. En la meva comunitat som més de 100 famílies en resistència ".





MINISTERI PÚBLIC I EMPRESA PÚBLICA DE MEDELLÍN S'ENJUDICIEN DOS DEFENSORS I RADIALISTES





L'ús desmesurat del dret penal, fins i tot trencant el degut procés, en contra de defensors comunitaris de drets humans és una constant en contra del moviment CODECA.





El cas que va marcar fita va ser el segrest, detenció arbitrària, seguit de procés penal en contra del fundador i coordinador Mauro Vay Gonon, al costat de la llavors vice presidenta de CODECA, Blanca Mejía, el 2014.





En aquest cas, la Fiscalia contra el Furt de Fluids (creat ni més ni menys que pel defenestrat i, ara, empresonat, expresident de Guatemala, Otto Pérez Molina), al costat de l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica (ENERGUATE, ara, de propietat de la corporació israeliana POWER), van acusar a aquests defensors per delictes com: activitats contra la seguretat interna de la nació, intent d'estafa, entre altres.





El Jutjat de Tribunal de Sentència Penal, de la ciutat d'Huehuetenango, els va declarar parcialment culpables. I, la Sala d'Apel·lacions de la mateixa ciutat els va absoldre en 2017. En 2016, l'ONU, mitjançant el seu Grup de Treball contra Detencions Arbitràries, va establir que l'Estat de Guatemala havia comès "detenció arbitrària" en contra d'aquests defensors, i va establir recomanacions.





La criminalització contra defensors d'aquest moviment no va concloure allà. En 2014, sempre la Fiscalia contra Furt de Fluids, al costat de les distribuïdores d'electricitat Empresa Elèctrica de Guatemala SA (de propietat de l'Empresa Pública de Medellín) i Distribuïdora Elèctrica d'Occident (de propietat de la corporació israeliana POWER) van iniciar un procés penal ni més ni menys que en contra de la Coordinadora de Dones del moviment CODECA, i defensora de drets humans i radialista, Vicenta Jerónimo Jiménez, maia mam, de 44 anys d'edat. I, en contra de l'actual director de la Ràdio Victòria (de propietat de CODECA), i Coordinador de Joventuts en aquesta organització, el defensor i comunicador Edvin Estimat Sánchez Cabrera, maia mam, de 31 anys d'edat.





Els delictes imputats contra aquests dos defensors i radialistas de CODECA són: atemptat contra la seguretat de serveis d'utilitat pública, activitat contra la seguretat interna de la nació i instigació a delinquir. El Ministeri Públic no va presentar cap prova documental, únicament va oferir més d'una desena de testimonis (molts d'ells treballadors de l'empresa elèctrica).





L'audiència de debat oral i públic es va obrir el passat 6 de novembre, al Jutjat Tribunal de Sentència Penal, del Municipi de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. Aquest acte va prosseguir el 14 del mateix mes, i està fixada la seva continuació per al dia 27 de novembre.