Una vaga a Logaritme deixaria sense material hospitals a Catalunya

Logaritme dóna serveis d'emmagatzematge, logística i subministrament a centres sanitaris









El comitè d'empresa de Logaritme, una agrupació d'interès econòmic (AIE) que dóna serveis logístics a centres sanitaris, ha denunciat manca de personal, jornades irregulars i l'ús de barems aleatoris en les condicions dels treballadors, de manera que preveuen convocar vaga de cara al mes de desembre.





Segons consta en diferents actes de reunions entre comitè i direcció, i en documents d'Inspecció de Treball a què ha tingut accés Catalunyapress, mentre els empleats critiquen els ajustos a què es veuen sotmesos, des de Logaritme es va decidir recentment contractar un nou responsable de Recursos Humans amb salari per sobre de conveni.





Logaritme Serveis Logístics AIE és una agrupació d'interès econòmic que es va crear el 2001 i que està participada per l'Institut Català de la Salut (ICS), Banc de Sang i Teixits (BST), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i l'Hospital Clínic de Barcelona.





ACTA DE REUNIÓ





En l'acta de la reunió del 31 de maig de 2017, el comitè reclama que els dies festius s'abonin com a hores extra i lamenta que no hi hagi les mateixes condicions en tots els centres, però el representant de l'empresa remarca que va "en funció de les necessitats", segons consta en l'escrit.





El descontentament de les jornades irregulars és un altre dels punts preocupants per al comitè, al que Logaritme sosté que quan hi ha manca de personal per dies propis, es produeixen aquestes jornades irregulars.





Segons l'acta, la direcció afirma que "s'està treballant" per solucionar la manca de treballadors i la desorganització de diversos centres.





Sobre el nou responsable de Recursos Humans, el comitè pregunta amb quines condicions entra i Logaritme reconeix que té "un complement personal i amb un sou per sobre de conveni que ha estat autoritzat per l'assemblea de socis".





El nou alt comandament va ser seleccionat a través d'una empresa externa de selecció de personal a la qual Logaritme va pagar 10.890 euros. Aquesta decisió es justifica, segons la direcció, perquè el procés fos de "màxima transparència" i en condicions d'igualtat, però els representants dels treballadors lamenten que no es fes un concurs públic per a aquesta contractació.





VAGA





Aquesta situació ha motivat que els sindicats planegin en les assemblees dels treballadors que es dugui a terme una vaga al mes de desembre, el que suposaria deixar parcialment sense subministrament a hospitals com la Vall d'Hebron o Bellvitge. Hi hauria serveis mínims, però els centres hospitalaris veurien minvada la recepció de material sanitari d'ús diari, com gases o xeringues.





El comitè d'empresa, format pels sindicats CGT, UGT i CCOO, denuncia la temporalitat dels llocs de treball i la manca d'organització.





Fonts sindicals han explicat que "els empleats estan patint una sèrie d'imposicions, discriminacions i pèrdua de beneficis a passos de gegant que només van afectant els treballadors de base".





"És evident que, des de fa alguns anys, els que formem part del sistema sanitari públic, patim un seguit d'ajustos que emparen la llei, però el que no és de rebut és que aquests ajustos només s'apliquin a conveniència, amb imposicions unilaterals", afegeixen les mateixes fonts.





Des dels sindicats subratllen que la manca de personal es tradueix en una saturació per servir material a hospitals, amb la corresponent repercussió en els usuaris de la sanitat.





A més, segons actes d'Inspecció de Treball, s'insta a millorar les condicions en l'àrea de gestió de residus, a causa del ús de cubs que els treballadors avisen que són de mala qualitat perquè poden presentar trencaments. També han arribat a Inspecció de Treball queixes per les altes temperatures a magatzem i per jornades irregulars.





Catalunyapress s'ha posat en contacte amb la direcció de l'empresa, que de moment no ha fet declaracions sobre els problemes laborals a Logaritme.