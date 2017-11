El PSOE demana la compareixença de Santamaria al Congrés abans del 21D per les ingerències russes

Demanen la compareixença de Santamaría al Congrés









El Grup Socialista ha registrat aquest dijous una petició perquè la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, comparegui a la Comissió de Despeses Reservades del Congrés --que se celebra a porta tancada per preservar la confidencialitat del que allà tratado-- per informar de la presumpta ingerència russa a Catalunya.





En aquesta Comissió de Despeses Reservades, que és també l'encarregada de controlar les activitats del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), només tenen presència els diputats, un per cada grup parlamentaris, que van ser elegits pel Ple del Congrés per accedir a matèries classificades com a secret: Rafael Hernando (PP), Margarita Robles (PSOE), Irene Montero (Units Podem), Juan Carlos Girauta (Ciutadans), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNB) i Jordi Xuclà (PDeCAT-Mixt).





Els socialistes volen conèixer de primera mà què ingerències s'han produït i quines actuacions ha adoptat el Govern central enfront d'elles.





Així ho ha explicat la portaveu parlamentària del Grup Socialista, Margarita Robles, als mitjans de comunicació després de registrar la sol·licitud de compareixença.





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va admetre el passat 13 de novembre que l'Executiu estava analitzant les interferències de països estrangers per exacerbar la crisi independentista a Catalunya amplificant en xarxes socials informacions sobre el conflicte, moltes d'elles falses o manipulades.





Cospedal ha reconegut que aquestes interferències procedien de territori rus i algunes es repicaven des de territori veneçolà, però no va arribar a acusar directament als Governs d'aquests països.





ABANS DE LES ELECCIONS





Davant les sospites que aquestes ingerències hagin tingut un fort impacte en la crisi catalana, els socialistes veuen necessari que el Govern central comparteixi amb la resta dels grups informació al respecte i el seu desig seria que la vicepresidenta comparegués abans de les eleccions catalanes del 21 de desembre.





Robles ha explicat que la seva petició d'informació no respon al fet que estiguin particularment preocupats perquè aquesta ingerència influeixi en els comicis autonòmics, sinó pel seu desig de conèixer què ha passat en concret i com el Govern central s'està protegint al respecte.





Fonts socialistes també han desvinculat aquesta iniciativa del contacte que mantenen el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president del Govern central, Mariano Rajoy. Aquesta comunicació --molt fluïda en els dies previs a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya-- continua a dia d'avui, si bé no han pogut precisar si el cap de l'Executiu ha compartit amb Sánchez dades sobre les ingerències russes en Catalunya.