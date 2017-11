El dèficit de la Generalitat és de gairebé 6.000 milions d'euros

El 2,87% del PIB del territori.









La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat l'informe del compte general de la Generalitat de l'exercici 2015, que situa el dèficit català a 5.879.000 d'euros.





D'aquesta manera, les necessitats de finançament resultants suposen un dèficit del 2,87% del PIB de Catalunya, davant un objectiu del 0,7% establert pel Govern central.





Segons les dades presentades per la Sindicatura, la Generalitat també va incomplir els objectius de deute públic (35,7% respecte a l'objectiu del 34,5%) i de la regla de la despesa (un increment del 10,3% del nivell de despesa respecte l'any anterior).





EXERCICI ANUAL





La Sindicatura assenyala que el compte general de la Generalitat expressa en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2015, i també dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de la liquidació pressupuestaria corresponents l'exercici anual.





El resultat pressupostari consolidat de l'exercici 2015 mostrava unes despeses no financeres de 29.016.000 d'euros i uns ingressos no financers de 23.695.000, amb un dèficit no financer de 5.321 milions, que va créixer respecte els 3.709 milions d'2014.









En endeutament financer viu consolidat segons valors efectius en 2015 va ser de 61.801.000, amb un augment del 13% respecte a l'exercici anterior, i el romanent de tresoreria consolidat va ascendir a 2.408.000 d'euros negatius.





Això representa un increment del 20% respecte a l'any anterior, cosa que va generar "tensions de tresoreria".