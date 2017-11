Concha Velasco torna a Barcelona en el paper de 'Juana la Loca'

Sota la direcció de Gerardo Vega.





L'actriu Concha Velasco encarnarà Joana de Castella, més coneguda com a 'Juana la Loca', en l'espectacle 'Reina Joana', que es podrà veure fins al 3 de desembre al Teatre Borràs de Barcelona.





Sota la direcció de Gerardo Vega i el muntatge a càrrec de Grup Marquina i Sempre Teatre.





Velasco tancarà la seva gira a Barcelona després de més d'any i mig sobre dels escenaris d'Andalusia i Madrid, pels quals han passat més de 100.000 espectadors.

Velasco torna a Barcelona amb molt "carinyo" i amb l'esperança de tornar a omplir l'escenari, al qual es pujarà per explicar la història d'Espanya a través de Juana, que és més interessant encara, ha explicat l'actriu.





Joana de Castella va morir als 76 anys i Velasco ha recordat que el dia 29 de novembre celebrarà el seu 78 aniversari a Barcelona, però que l'edat, tot i suposar-li un esforç físic per interpretar a la reina, no li comporta un impediment com a actriu .





Velasco transmet la forta personalitat de la filla dels Reis Catòlics, que es veu vertiginosament arrossegada des de molt nena per totes les turbulències, les intrigues polítiques i religioses de la seva època.





El text és d'Ernesto Caballero i planteja des de reflexions d'una gran contemporaneïtat totes les grans preguntes d'una època marcada per la intolerància religiosa i la corrupció política.





LES ÚLTIMES QUATRE HORES





L'obra contempla les quatre últimes hores de la reina, que es presenta al públic per confessar-se, explicar les seves vivències, repassar la seva vida, i retre comptes a tots aquells que la van anar bandejant, després d'anys de viure a l'ombra del seu marit Felipe ' el Bell ', el seu pare Fernando' el Catòlic 'i el seu fill Carles V.





L'EDAT MITJANA A L'EDAT MODERNA





Joana encarna el pas de l'edat mitjana a l'edat moderna que, en aquest sentit, la seva reclusió, així com la seva renúncia a encapçalar la revolta comunera, poden simbolitzar el rebuig o la incapacitat d'adaptació a una nova època les directrius, en el que es refereix a l'acció política, estaven plasmades a 'El Príncep' de Maquiavel.