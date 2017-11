La Fiscalia belga pregunta per l'estat de les presons espanyoles abans que Puigdemont declari

Puigdemont compareix divendres.





La Fiscalia de Brussel·les ha demanat a la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela informació sobre l'estat de les presons espanyoles de cara a la declaració de divendres de l'expresident Carles Puigdemont i els quatre exconsellers del seu Govern.





El president i els consellers cessats van fugir a Bèlgica abans que es presentés la querella contra ells per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics.





Els cinc estan citats a les 14:00 hores per comparèixer per primera vegada davant el jutge de la Cambra del Consell de Brussel·les, que serà el que decideixi si les ordres europees de detenció dictades per la titular del jutjat central d'instrucció número 3 s'han d'executar .





La Fiscalia de la capital belga ha reclamat a la magistrada informació tant penitenciària com judicial, que serà remesa avui mateix.





Altres fonts consultades han concretat que, entre tota aquesta informació, figuren dades sobre l'estat de les presons espanyoles.





ORDRES DE DETENCIÓ





Lamela va dictar el 3 de novembre ordres europees de detenció contra l'expresident de la Generalitat i els seus quatre exconsellers després que un dia abans no acudissin a declarar per la seva implicació en el desenvolupament del procés independentista.





A més dels tres delictes que els va imputar segons la querella del Ministeri Públic, va afegir també prevaricació i desobediència per als fugits.





DECISIÓ DEL JUTGE





Puigdemont i els seus exconsellers compareixeran divendres conjuntament davant del mateix jutge, que instruirà el cas en neerlandès a petició dels acusats.





El jutge podria prendre una decisió el mateix dia si considera que compta amb tota la informació necessària per a això, encara que l'escenari més probable apunta que ajorni el seu veredicte fins estudiar les al·legacions presentades per les parts.





Els temps s'allargarien també si alguna de les parts sol·licita més temps per preparar la seva argumentació i el jutge ho autoritza.





Un cop es dicti sentència sobre el lliurament o no dels acusats a les autoritats espanyoles, la Fiscalia de Brussel·les o les defenses dels cinc tindran 24 hores per presentar recurs.





Si això passa, el cas es traslladarà al Tribunal d'Apel·lació.