Interior contesta a la Fiscalia belga: "Ningú ens va a donar cap lliçó"

Després de la petició d'un informe sobre el sistema penitenciari espanyol.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que ja ha facilitat la informació reclamada per la Fiscalia belga sobre la situació de les presons a Espanya per decidir demà sobre la possible extradició de l'expresident català Carles Puigdemont.





"Ningú ens va a donar cap lliçó a aquest respecte", ha assegurat Zoido.





Zoido s'ha referit a la petició de la Fiscalia belga perquè la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela li remeti informació sobre l'estat de les presons espanyoles de cara a la declaració de divendres del Puigdemont i els quatre exconsellers.





"La petició s'ha rebut i se li ha manat tota la informació absolutament detallada", ha assegurat Zoido.





"Espanya afortunadament és un Estat de Dret des de fa moltíssims anys i la independència judicial i la divisió de poders és exemplar", ha afegit el ministre, que ha emfatitzat: "Ningú ens va donar cap lliçó a aquest respecte".





Zoido ha sol·licitat que es prengui la decisió "d'acord amb la legislació vigent a Bèlgica".





La Fiscalia de la capital belga ha reclamat a la magistrada informació tant penitenciària com judicial.





El ministre s'ha remès a la legislació, en aquest cas a Espanya, per respondre a una altra pregunta sobre la possibilitat que els consellers a la presó puguin concórrer a les eleccions del 21 de desembre





"Cada un", ha afegit sobre aquesta qüestió, "té una situació que no ve derivada pel seu pensament sinó pels fets presumptament delictius que hagin pogut cometre".





Zoido ha recordat que són els presumptes delictes dels que justifiquen les mesures cautelars adoptades per la jutgessa contra els exmembres del Govern.