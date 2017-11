El "nacionalisme excloent" de la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert

Gispert ha demanat ja disculpes.





L'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha contestat a una informació publicada sobre la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, pregutándole per què no torna a Cádiz.





Així, de Gispert, davant del titular donat per Arrimadas que "Catalunya no es pot permetre quatre anys més de 'procès'", li ha contestat "Llavors, per què no tornes a Cádiz?









Al seu torn, la dirigent del partit taronja ha criticat que se la vulgui fer de Catalunya "per les seves idees" i que sostingut que és una altra "mostra del nacionalisme excloent".





No ha desaprofita l'oportunitat, en plena precampanya electoral per recordar que el 21D és una "oportunitat" de guanyar perquè a Catalunya no es torni a "assenyalar ningú per la seva orgien o idees".





Després de l'enrenou que ha aixecat, inclosa la reacció de Arrimadas, de Gispert ha acabat per disculpar-se i així ha expressat que "a vegades" ha de "comptar fins a deu".









El diputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, també s'ha pronunciat sobre el comentari de Gipsert. I ha qualificat a la expresdenta de la Càmera catalana com "supremacista repugnant".