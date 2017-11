La culpa és de Putin

Sembla ser que tots els problemes, que tenen en suspens l'establishment neoliberal i progre de saló, a Europa i la resta del món són responsabilitat de Vladímir Putin i el seu equip de hackers informàtics, que es dediquen a sabotejar, vilment, les xarxes per aconseguir objectius geoestratègics.





Així les victòries de Donald Trump, l'Brexit, de l'auge de l'extrema dreta o el tema català, s'han produït únicament i exclusivament per causa del malvat líder rus i el seu equip d'ex KGB que ens volen dominar, com en les nits tenebroses de l'URSS i del perill comunista.





Segurament els russos han ajudat, forma part de la seva estratègia geopolítica, debilitar l'adversari, cosa que fan, d'altra banda, tots els països; però el que no es pot negar és que hi ha un problema social i econòmic, no provocat per Putin, que ajuda a que aquests fenòmens s'hagin produït.





En el cas de la victòria de Trump, s'acusa als russos d'airejar els mails de Hillary Clinton, i que això va fer decantar la balança electoral.





Ho dubto molt, Trump va vèncer per altres temes relacionats amb la crisi econòmica, la misèria i les desigualtats socials cada vegada majors a USA; i si van ajudar, la pregunta no ha de ser si els van revelar els russos, si no si era veritat el que deien. Però sembla que això últim no interessa, ja que mostren les misèries del poder.





La UE també es mostra preocupada, i va a obrir una comissió d'estudi, per això i per a les 'mentida news', és a dir les notícies falses que recorren la xarxa.





Això últim està bé, però no diu res de les notícies que no es difonen o s'oculten, i algunes fins es manipulen directament, amb la connivència dels poders públics.





O potser ens han informat als ciutadans europeus de les "bondats" de l'CETA, tant a nivell socioeconòmic, com l'efecte en la nostra alimentació i medi ambient. Cal recordar que les negociacions eren secretes, i res o gairebé res s'han difós d'elles, ni dels efectes del tractat.





En fi, que Putin és el culpable de tots els mals que patim, per a res els que ens governen, tampoc els que ho fan a l'ombra.





És la conspiració bolxevic eslava que ha ressorgit de les profunditats siberianes qui ens amenaça. Res de nou sota el sol de la Història, donar la culpa a altres de les pròpies incompetències.