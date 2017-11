Infermers alerten sobre el perill dels rumors antivacunes en xarxes

El 90% dels especialistes recomana vacunar.





Els infermers, reunits a la Jornada Infermeria i Vacunes, han apostat per liderar el procés de vacunació i que les xarxes no siguin l'altaveu de rumors sobre riscos.





Així han recordat que el 90 per cent d'aquests especialistes estan a favor de la vacunació.





"La infermeria espanyola representa un vehicle clau perquè prevalgui la informació veraç davant els rumors i les mentides", ha comentat la directora de l'Escola Internacional de Ciències de la Salut, Pilar Fernández.





Per incentivar la vacunació dels sanitaris ha dos plantejaments: a través de la formació i informació de la importància que té, però també amb la imposició de la vacunació als professionals, com una excepció a la llibertat personal recollida en l'article 17 de la Constitució.





OBLIGATORIETAT DE LES VACUNES





Per establir l'obligatorietat existeix base jurídica, en base a l'article 4.5 de la LOPS i l'art.19 de l'estatut marc que remeten als codis deontològics que estableixen com a primera obligació no perjudicar el pacient.





"GAIREBÉ TOT PER FER"





Un aspecte clau per a la presidenta de l'Associació d'Infermeria del Treball, Araceli Santos, és que, en l'àmbit laboral, està "gairebé tot per fer".





En aquest cas, la baixa cobertura vacunal es produeix perquè el treballador no percep el risc de manera real, no coneix els riscos si no es vacuna i dubte sobre l'efectivitat de la vacuna.





Per això, considera que la campanya de la grip és un bon exemple per a conscienciar de la importància de les vacunes, evitant l'absentisme massiu en brots. I és, precisament, aquest tema, el de l'absentisme, el que des de la infermeria del Treball més s'incideix.

"És el gran arma que tenim per negociar amb l'empresa de cara a afavorir la prevenció", ha subratllat, subratlla.





La sessió ha estat enfocada al paper de les xarxes socials i, tal com s'ha posat de manifest, el seu ús "indiscriminat" en els últims temps ha fet que rumors i notícies falses corrin com la pólvora pel ciberespai.





"Cada vegada són més els comptes de Twitter i Facebook que llancen mentides sobre diferents temes i que poden ocasionar un gran mal a la població. Amb la creixent onada de antivacunes, les informacions errònies sobre aquest assumpte s'han disparat i la infermeria té un paper clau per evitar-ho ", han recalcat.





Com s'ha posat de manifest en la jornada, més del 60 per cent de la població busca testimonis de salut a través de la xarxa.





"La gent ha de saber que no tot és positiu en les xarxes socials, que també poden sorgir coses negatives com els mites i els rumors en les vacunes, i que hem de tenir molta cura amb això", ha destacat Mely Martínez, infermera de la Fundació Jiménez Díaz.