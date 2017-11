ERC tanca les llistes amb nous independents com Ruben Wagensberg

ERC presenta les llistes per al 21D









ERC ha tancat definitivament aquest dijous les seves llistes de cara a les eleccions catalanes del 21 de desembre i, amb la majoria de noms ja coneguts, destaca com a novetat la incorporació de l'activista Ruben Wagensberg com a número 9 a la llista de Barcelona.





Wagensberg va ser l'impulsor i portaveu de la campanya 'Casa Nostra, casa Vostra' a favor de l'acollida dels refugiats de la crisi humanitària que es va desencadenar a la Mediterrània, i ha explicat que participa en la candidatura per "construir poder popular i república".





La llista en aquesta demarcació compta amb cinc independents en els deu primers llocs: els consellers cessats Raül Romeva (3) i Toni Comín (7), el primer a la presó i el segon a Brussel·les; l'escriptora Jenn Díaz (8); el mateix Wagensberg (9), i l'experta en immigració d'origen marroquí Najat Driouech (10).





La llista la lidera el vicepresident cessat i també a la presó, Oriol Junqueras, i la completen la secretària general d'ERC, Marta Rovira (2); la presidenta del Parlament, Carme Forcadell (4), i la diputada d'JxSí al Parlament Alba Vergés (6).





La candidatura per Girona la liderarà la consellera cessada i empresonada, Dolors Bassa; la de Lleida la consellera actualment a Brussel·les Meritxell Serret; i la de Tarragona el delegat de la Generalitat a la zona també cessat Òscar Peris.





També destaca la incorporació de membres d'altres partits polítics: per exemple els de Demòcrates Toni Castellà i Assumpció Laïlla seran el 15 i el 20 per Barcelona; l'integrant d'Avancem Fabian Mohedano serà el 27, i la exlíder de MES Magda Casamitjana la 5 per Girona.





En un comunicat, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha assenyalat les que considera com a principals qualitats de la llista: "És transversal, oberta, generosa i busca assemblar tant com sigui possible al país --Catalunya-- per derrotar a l'Estat a les urnes ".





ALTRES NOMS DESTACATS





Altres noms destacats en la llista per Barcelona són l'exconseller i exmilitant del PSC, Ernest Maragall, que ja va ser eurodiputat amb els republicans i que té el lloc 13; també la corredora de muntanya Núria Picas, que serà la 25 a la mateixa circumscripció.





En aquesta província també s'inclou un nodrit grup de persones que ja són actualment diputats amb l'objectiu de mantenir el bloc de l'actual legislatura: Adriana Delgado (16); Gerard Gómez del Moral (19); Chakir El Homrani (21); Marc Sanglas (22) i Eduardo Reis (31).





Per Girona també repeteixen Roger Torrent (2), Anna Caula (3), Sergi Sabrià (4), l'esmentada Casamitjana (5) i Jordi Orobitg (5) i acompanyen Serret a Lleida Bernat Solé (2), Gemma Espigares (3 ), Francesc Viaplana (4) i Montserret Fornells (5).





A Tarragona, acompanyaran Peris Noemí Llauradó (2); Lluís Salvadó (3), Irene Fornós (4) i Ferran Civit (5), i també destaca que l'encarregat de tancar la llista per Barcelona serà el catedràtic de Ciència Política Ramon Cotarelo.





JOVÉ I SALVADÓ





Dos dels noms amb més càrrega simbòlica són precisament Salvadó i el número 11 per Barcelona Josep Maria Jové, dos dels alts càrrecs del Govern que van ser detinguts a finals de setembre per col·laborar amb l'organització del referèndum.





Es tracta de quatre llistes conegudes com 'cremallera', perquè estan compostes per un home i una dona de forma successiva.