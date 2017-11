La plataforma Nova Convergència concorrerà com Convergents el 21D

El diputat no adscrit al Parlament, Germà Gordó, impulsa Nova Convergència









La plataforma Nova Convergència, impulsada per l'exconseller de Justícia Germà Gordó, concorrerà a les eleccions del 21 de desembre després d'inscriure en el registre de partits polítics sota el nou nom Convergents, ha informat aquest divendres en un comunicat.





La formació, que ja va aprovar a principis de novembre participar en els comicis autonòmics, es fixa com a objectiu ocupar "un espai central que la dinàmica política dels últims mesos i sobretot els actuals moviments electorals han deixat incomprensiblement desert".





Convergents acusa el PDeCAT --antic partit de Gordó-- de "seguidisme" de l'esquerra catalana i anuncia que incorporarà a les seves llistes a antics membres del partit hereu de CDC, de Demòcrates --escisión de l'extinta Unió-- i independents.





Considera que el procés independentista ha estat "un intent ambiciós i legítim" de millorar la vida de la ciutadania de Catalunya que ha xocat amb la dura actitud dels partits majoritaris a Espanya, el que ha provocat una indefensió que ha agreujat la situació, afirma .





És per això que aposta perquè els partits sobiranistes --en què es incluye-- sumin més vots i escons que els contraris a la independència "per obtenir la força negociadora i la representativitat que caldrà per a les dures negociacions que tindran lloc" .