El Borussia aparta de l'equip a Aubameyang per viatjar a Barcelona

Aubameyang porta 10 gols en 13 jornades





El davanter gabonès del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, ha estat apartat del club per al partit d'aquest cap de setmana per "raons disciplinàries", segons ha informat l'entitat.





No obstant això, si es llegeix entre línies, es pot veure un clar enuig per part de l'equip bavarès, doncs Aubameyang va aprofitar el seu dia lliure per viatjar a Barcelona.





El gabonès no havia d'avisar a ningú en el seu dia lliure, però va anar a la ciutat comtal a visitar Dembélé i per sortir de festa amb el seu germà. Sembla que no ha sentat bé al club.





Així, tal com explica el diari sensacionalista alemany Bild, al club no li va agradar el seu viatge a Barcelona per visitar a Dembélé durant l'última aturada per seleccions.





Cal tenir en compte que el davanter porta tres jornades consecutives sense marcar tot i haver marcat 10 gols en les 10 primeres jornades de lliga.