El diari 'Ara' prepara un nou refinançament per afrontar les pèrdues

Foto de la redacció del diari Ara.cat





El consell d'administració de ' Ara ' prepara una nova refinançament que pal·liï els números vermells del diari fundat a finals de 2010.





Fonts pròximes a la direcció de l'empresa expliquen que només falta per decidir si aquest nou baló d'oxigen es farà a través d'una ampliació de capital o amb un préstec bancari.





Sembla ser que ja hi ha diversos empresaris que ja han trucat a les portes del diari per formar part del tercer diari imprès més llegit de Catalunya. Propostes que han quedat en paraules perquè la cúpula manté un acord de propietat diversificada i cap accionista per si sol pot tenir el control de l'editora.









Oriol Soler és un dels que estan pentinant el sector per trobar inversors. Cal recordar que des del seu naixement, els ingressos de 'Ara' han estat recolzats amb les subvencions de la Generalitat de Catalunya. Concretament han estat 2,5 milions d'euros en subvencions des de 2010 i després de set ampliacions de capital, els amos estimen que serà el 2018 quan per fi s'assoleixin els beneficis.





Un cop estabilitzades els comptes, els administradors han dissenyat una ambiciosa full de ruta que passa per convertir 'Ara' en un conglomerat multimèdia, donant el salt al negoci radiofònic i televisiu.