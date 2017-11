Catalunya ha rebut aquest any 7.757,18 milions del FLA

El ministre Montoro señando acords de finançament amb Oriol Junqueras.





Catalunya ha rebut aquest any 7.757,18 milions d'euros a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), el que equival al 33 per cent del total repartit pel Govern entre les nou autonomies adherides a 2017 a aquesta via de finançament. Entre totes s'han distribuït 24.002,36 milions d'euros, segons dades les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d'Hisenda.





El FLA té com a destinació atendre venciments de deute i pagar factures de proveïdors. En el cas de Catalunya, el seu repartiment no està afectat per les mesures de control que el Govern va imposar al setembre a la Generalitat (prèvies a l'aplicació del 155) per les quals el Govern va assumir el pagament dels serveis essencials i dels funcionaris.





Amb aquesta quantia, Catalunya se situarà el 2017 al capdavant de les comunitats adherides al FLA. La segueixen la Comunitat Valenciana (ha rebut 5.409,44 milions), Andalusia (4.634,32), Castella-la Manxa (1.846,90), Múrcia (1.240,16), Balears (1.095,95), Aragó (929,81 ), Extremadura (560,75) i Cantàbria (527.850.000 d'euros).





D'altra banda, el Govern ha repartit aquest any altres 3.879,26 milions d'euros a través dels denominats Fons de Facilitat, creats per a les autonomies que compleixen els objectius d'estabilitat.

Són quatre les comunitats acollides a aquesta via de finançament en 2017: Galícia, que ha rebut 2.130,16 milions d'euros, Canàries, amb 786.620.000, Castella i Lleó, 612.190.000, i Astúries, 350,29.





REPARTIMENT DEL EXTRA FLA DE 2016

D'altra banda, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics ha acordat aquest dijous el repartiment de 600 milions d'euros del Fons Liquiditat Autonòmic (FLA) per cobrir la desviació de l'objectiu de dèficit de l'exercici 2016 pendents de finançar.





El repartiment es produirà entre set comunitats, amb la Comunitat Valenciana, amb 180.650.000, i Catalunya, amb 120.550.000, com les dues que més fons rebran. Els seguiran Múrcia (87.180.000), Extremadura (81,50 milions), Extremadura (56.940.000), Castella-la Manxa (46) i Cantàbria (27,8 milions).





En total, 600.620.000 d'euros que se sumen als 1.492 milions ja repartits a l'octubre també del que s'anomena extra FLA, per cobrir el dèficit del 2016.





ENTITATS LOCALS

D'altra banda, la Comissió Delegada ha acordat també l'assignació de 88.300.000 amb càrrec al Fons d'Ordenació del Fons de Finançament a entitats locals, per tal que els municipis puguin finançar el 2017 deutes amb Hisenda, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i les derivades de la Línia ICO de l'any 2011.





Aquest import es suma a l'aprovat pel Govern el passat 2 de març, amb la finalitat d'atendre necessitats financeres d'aquest any i que va ser de 643,20 milions d'euros (431.470.000 amb càrrec al Fons d'Ordenació i 211,73 amb càrrec al Fons d'Impuls Econòmic). En total, el repartiment el 2017 ascendeix 731.500.000 d'euros.