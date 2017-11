Kandinsky, ple de ressonàncies

Kandinsky veia materialista la massa del seu temps









Quan tenia trenta anys d'edat, un professor rus en Ciències Socials, Vasily Kandinsky (1866-1944), va deixar el seu càrrec a la Universitat per a dedicar-se en exclusiva a la pintura. És autor de dos interessantíssims llibres: 'De l'espiritual en l'art' (1911) i 'Punt i línia sobre el pla' (1926). La composició poètica combina el vetllat amb el revelat. En l'afany d'arrencar a l'objecte l'expressió i manifestar una necessitat interior, cal experimentar contínuament.





Conquerida una maduresa interior, cada artista té alguna cosa a dir, alguna cosa valuosa, i ha de superar la Mà Negra que encoratja la por a la llibertat. No hi ha raó pura en l'art.





Mireu aquest volum que porto aquí, es titula 'La gramàtica de la creació. El futur de la pintura '. No és pròpiament un llibre, sinó una col·lecció d'articles i entrevistes en on Kandinsky abunda en les seves teories. Per a ell la pregunta bàsica a fer-se davant d'una obra d'art és: "quin desig interior personal ha expressat l'artista en aquesta obra?". Aquest és el cor de la qüestió. Preguntin-se, diu, "si aquesta obra els ha fet passejar per un món anteriorment desconegut per a vosaltres. Si és que sí, què més volen? ". No obstant això, la crítica d'art s'esforça, en general, més a 'descobrir les faltes', els 'errors', les 'ignoràncies', les 'còpies', etc. "que en sentir com tal o qual forma actua. Si així es fes, podria comunicar al públic el que s'ha experimentat. Però "per fer això, el crític hauria de posseir, és clar, una ànima de poeta" i la seva tasca consistiria a "realçar i donar a conèixer els resultats positius, els èxits".





Vasily Kandinsky deia veure a la gran massa del seu temps com "summament materialista i formalista. Per tant, reaccionària ". I prosseguia dient que els reaccionaris s'aferren al passat. Es figuren fidels a l'esperit del passat, però, en canvi, únicament són fidels a la forma. El gran artista rus declarava que només pretenia pintar "bons quadres, essencials i vius", que fossin "sentits amb justícia almenys per algunes persones". I és que "l'artista no treballa per merèixer elogis o admiració, o per evitar la censura i l'odi, sinó obeint a la veu que governa amb autoritat, a la veu del mestre davant el qual ha de inclinar". ¿No us sembla alliçonador?