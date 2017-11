Rajoy es reuneix amb el primer ministre belga abans que Puigdemont i exconsellers compareguin a Brussel·les

Rajoy es reuneix amb Michel









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha mantingut aquest divendres una reunió bilateral amb el primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, en els marges de la Cimera Social de líders europeus que té lloc a Göteborg (Suècia), hores abans que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers compareguin a Brussel·les davant el tribunal que ha de decidir sobre l'ordre de detenció i entrega (OEDE).





"Reunió amb el primer ministre de Bèlgica, Charles Michel. Agenda: relacions bilaterals i futur de la Unió Europea", ha escrit el president del Govern central en el seu perfil de la xarxa social Twitter.









La reunió ha començat després que tots dos arribessin a la trobada de caps d'Estat i de Govern passades les 9.00 hores del matí i s'ha prolongat durant uns 20 minuts.





Les mateixes fonts han assegurat que no s'ha tractat durant la trobada la situació de Puigdemont i els quatre exconsellers, que compareixen a la capital belga en una vista fixada per a les 14.00 hores a la Cambra del Consell de Brussel·les (tribunal de primera instància belga) , que ha de decidir sobre l'ordre de detenció i entrega (OEDE) dictada contra ells per Espanya, encara que el més probable és que el jutge no prengui una decisió fins passats uns dies.





La reunió s'ha produït a petició de Bèlgica per conversar sobre la candidatura de la belga Catherine De Bolle a la presidència de l'Oficina Europea de Policia (Europol), que competeix amb un altre candidat de la República Txeca.





Rajoy i Michel han debatut sobre les candidatures de Barcelona i Brussel·les per acollir les seus de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i de l'Autoritat Bancària Europea (EBA).





Això no obstant, cap de les dues parts ha garantit cap compromís de suport de cara a la votació que tindrà lloc el dilluns 20 de novembre a Brussel·les.





PUIGDEMONT





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que van fugir amb ell a Brussel·les van sopar aquest dijous amb el diputat del partit nacionalista flamenc N-VA Lorin Parys, hores abans que els cinc compareguin aquest divendres davant del tribunal de primera instància que ha de decidir sobre les ordres europees de detenció i lliurament dictades per Espanya.





La trobada l'ha revelat el propi Parys a través del seu perfil a Twitter, on ha publicat una imatge del sopar en la qual se li veu acompanyat a la taula per Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín.









Parys explica en el seu tuit que "ahir a la nit" va tenir "la visita d'uns amics" i que els va oferir el seu suport, un missatge que acompanya amb el símbol de la victòria.