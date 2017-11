El Sabadell es desfà del director de Comunicació per discrepàncies sobre el nacionalisme

Josep Oliu prescindeix de Ramon Rovira









El responsable de Comunicació de Banc Sabadell, Ramon Rovira, està ultimant la seva marxa de l'entitat financera per diferències en la seva estratègia de comunicació amb la cúpula del banc que presideix Josep Oliu, en tot aquest període convulsiu que ha viscut l'entitat.





La crisi que ve de lluny s'ha aguditzat en les últimes setmanes coincidint amb l'anunci de la marxa de la seu social del Sabadell a Alacant. El 5 d'octubre, el consell d'administració de Banc Sabadell va aprovar en una reunió extraordinària el trasllat del domicili social de l'entitat a Alacant davant la incertesa política i econòmica que havia originat la celebració del referèndum a Catalunya l'1 d'octubre.





Està previst que en breu el periodista Ramon Rovira deixi les seves responsabilitats en Comunicació i Relacions Institucionals, si bé no ha transcendit des de l'entitat quan es farà efectiva la marxa.





NECESSITATS DEL BANC





Fonts pròximes han remarcat que Rovira va tenir una posició crítica amb el trasllat de la seu social fora de Catalunya. Anteriorment, havia treballat a TV3 i també en la redacció d''El Punt Avui'.





A la cúpula del Sabadell, enmig de la polèmica decisió del canvi de seu i de la crisi política catalana, s'ha considerat que les posicions de Rovira han estat influïdes per la seva preferència nacionalista, en detriment de les necessitats econòmiques del banc i per la seva mala relació amb els mitjans de comunicació no idependentistas que s'han vist discriminats per Ramón Rovira.





Pel que fa a les relacions amb els mitjans de comunicació, publicacions consideres allunyades de la posició del Govern han repetit les seves queixes cap a l'encara cap de Comunicació, de dins i fora de Catalunya, que han donat lloc a diversos contenciosos que han repercutit en la imatge del banc.





En aquestes circumstàncies, és palès que Oliu va minvar la confiança dipositada en Rovira, per la qual cosa es preveu una sortida discreta a curt termini i la seva sortida professional estaria lligada a l'"assessorament" a les empreses.