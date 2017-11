Hotusa trasllada la seva seu social a Madrid

Hotusa es trasllada a Madrid









Grup Hotusa, la major cadena hotelera de Catalunya, ha traslladat la seva seu social de Barcelona a Madrid, segons figura en els registres del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) en la seva edició de dijous.





En concret, la societat Hotels Turístics Units SA, Hotusa Hotels, ha situat el seu nou domicili social al número 24 del carrer Xaudaró de la capital espanyola.





El grup català segueix els passos d'altres empreses del sector turístic com eDreams Odigeo, Derby Hotels o Volotea.





Un total de 2.540 empreses van traslladar la seva seu social des de Catalunya a altres regions d'Espanya entre el 2 d'octubre i el 15 de novembre.





Actualment, compta amb una cartera de 150 establiments (80 sota la marca Eurostars Hotels i 40 de la cadena Exe Hotels), factura més 1.000 milions d'euros a l'any i compta empra 4.000 treballadors. Desenvolupa la seva activitat en més de 100 països i disposa d'oficines a París, Londres, Roma, Lisboa, Buenos Aires i Bangkok, a més de Barcelona (C / Mallorca, 351).





Grup Hotusa va ser fundat el 1977 per un grup de tres hotelers de Barcelona i amb una cartera de tot just tres establiments. L'objectiu era prestar serveis de forma conjunta i, alhora, competir en peu d'igualtat amb les principals cadenes hoteleres a escala internacional.





Amb Amancio López Seijas liderant el grup, va posar en marxa un any després l'embrió del que avui és la seva central de reserves, Keytel, i va començar a incorporar els primers establiments associats. El 2011 la seva divisió d'explotació hotelera viu un procés d'expansió i supera la barrera de 100 establiments.





El 2015 el Grup Hotusa va estrenar nova seu central a Barcelona en un edifici històric, l'antiga fàbrica de Myrurgia. Un any després la seva àrea hotelera passa a denominar-se Eurostars Hotel Company. El grup s'articula al voltant de dues grans àrees: la turística (integrada per diferents societats orientades a la prestació de serveis de distribució, comercialització i màrqueting a establiments hotelers) i l'hotelera.





El Consell de Ministres va concedir el 2013 la Medalla al Mèrit Turístic 2013 a Amancio López Seijas per la seva tasca en el grup hoteler, que el 2008 va rebre el Premi Príncep Felip a l'Excel·lència Turística per la seva contribució a l'increment de la competitivitat de la indústria turística espanyola . L'hoteler Amancio López va presidir del 2013 al 2016 la Aliança per a l'Excel·lència Turística, Exceltur, el 'lobby' turístic espanyol.