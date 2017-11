L'amic de Rajoy també es porta la seu

Rajoy, Núñez Feijóo i López Seijas el 9 d'agost de 2017 a Chantada









Amancio López Seijas és un hoteler gallec que ha fet fortuna a Catalunya, a més de ser propietari de diversos establiments en llocs estratègics de la geografia espanyola, ampliables diuen a Amèrica Llatina del Carib i del Sud.





Hotusa és avui una potència empresarial amb seu a la terra d'Artur Mas i Puigdemont fins que, ara mateix, ha decidit anar-se'n a Madrid sense donar massa explicacions. Oficialment els portaveus de l'empresa et diuen que sí, que s'han anat, però no t'expliquen el per què.





El curiós és que fa uns dies, quan Rajoy va venir a Barcelona, es va deixar anar els cabells demanant que ningú es fora de la terra de Josep Pla, una cosa que 'el seu company de pupitre lleonès', el totpoderós Amancio López, va haver de escoltar i que, pel que sembla, li va entrar per una orella i li va sortir per l'altre.





Company d'estiueig a Sanxenxo i amfitrió al seu hotel Eurostars de la Castellana, López Seijas passa per ser l'hoteler de cambra del President del Govern i fins no fa gaire presumia també de fotos amb Mas i altres destacats valedors del Procés i de la República fallida .





Ara ja no, perquè no convé al negoci o potser perquè des de la Moncloa li han aconsellat a Amancio que desisteixi de fer-se notar envoltat de 'males companyies', que només li van a portar disgustos financers després de l'hecatombe que es veïna sobre la ' Catalunya rica i plena 'que es canta en la lletra d'Els Segadors.





Com el silenci atorga, i el de la marca Hotusa Hotels és en aquests moments de llibre Guinnes, hem de suposar que al senyor Amancio el que realment li va calar a la terra que van ocupar els fenincios és aquella frase que 'la pela és la pela' i que és aquesta l'única raó que li ha fet emigrar fiscalment cap a Madrid, ja que "l'embolic català' va per llarg i no té bona pinta.





La seva condició de gallec tampoc es nota molt, ja que els que ara mateix aposten per Galícia són els seus rivals directes, els Barceló, que acaben d'obrir hotel a Vigo, amb la marca Occidental i es disposen a créixer amb l'arribada de l'AVE a la Comunitat, al qual esperen amb impaciència.





En resum, que com podran comprovar, alguns empresaris gallecs es transmuten en catalans quan els interessa, però en realitat tampoc són molt de la terra de Manuel María perquè qui va apostar per un lloc en el qual cada dia hi ha més vells, excepte els ximples de Galiciapress i Catalunyapress, que són de la mateixa família empresarial, amb redaccions germanes a Barcelona i Santiago? I és que alguns periodistes no tenim remei.









PD- Per si li serveix d'orientació a algun empresari, Orna Comunicació SL i Pomba Press SL paguen els seus impostos a Catalunya i Galícia indistintament i no han mogut les seves seus fiscals ni amb el Procés ni amb la indiferència de la Xunta, que aquesta és una altra .