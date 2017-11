Colau retarda la renovació de la Fira fins després del 21D

Es retarda la renovació de la Fira









L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comunicat formalment amb una carta al president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, que esperarà fins després de la celebració de les eleccions del 21D i a la conformació del Govern per convocar el consell general de la Fira de Barcelona, màxim òrgan de govern de la institució i que hauria d'abordar la renovació dels consellers i el relleu a l'actual president, Josep Lluís Bonet, han confirmat fonts municipals i de la Cambra de Barcelona.





D'aquesta manera, el proper consell general de Fira se celebrarà en el primer trimestre del 2018, quan previsiblement ja no estarà vigent l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després dels comicis, i en la carta Colau explica que la situació política ha fet impossible formalitzar i executar un acord des del venciment dels càrrecs, segons publiquen diversos mitjans.





La Cambra de Barcelona manté per al 23 de novembre el ple extraordinari per proposar els noms dels nous empresaris que s'asseuran al consell d'administració de Fira.





La Cambra és l'encarregada de proposar els consellers i el president de Fira, si bé tots els noms han de comptar amb el consens de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat perquè el consell general de Fira, que agrupa les tres institucions, els aprovi .





L'actual director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, és el nom que s'estudia per substituir Bonet, mentre que substituirien als consellers sortints --Núria Basi, Enric Crous, Enrique Lacalle i Carles Vilarrubí-- Helena Guardans (presidenta de Sellbytel), Pau Relat (conseller delegat de Mat Holding i president de FemCat), Mar Alarcón (consellera delegada de Social Car) i Manuel Vallet (vicepresident de Catalonia Hotels).





El consell general de Fira es reuneix dos cops l'any, al juliol i al desembre, i en no convocar-se a l'estiu s'hauria d'haver celebrat al desembre per abordar la renovació de la institució: "Estic prorrogat des del juliol, però només hi pot haver una única pròrroga ", va dir Bonet en un acte a la Cambra de Barcelona aquesta setmana.





Després de la decisió de Colau, que és qui té la potestat per convocar el consell general de Fira, de retardar fins passades les eleccions del 21D, la Cambra de Barcelona ha sol·licitat un dictamen jurídic per avaluar si està igualment obligada a aprovar la proposta de renovació .





Si en el ple extraordinari de dijous que s'aprovés la proposta de nomenaments, aquesta quedaria congelada a l'espera de la conformació d'un nou Govern i de l'aprovació de l'Ajuntament de Barcelona.