El 40% dels catalans pateix manifestacions clíniques d'ansietat

L'ansietat pot derivar en depressió









El 40% dels catalans pateix alguna de les manifestacions clíniques de l'ansietat, segons han destacat experts reunits a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell (Barcelona) de Germanes Hospitalàries en el marc d'una jornada monogràfica sobre aquesta qüestió.





La psicòloga del Centre de Salut Mental d'Adults de Martorell Sònia Serrano ha explicat que l'ansietat es pot manifestar en diferents graus i presentacions com un trastorn d'ansietat pur o acompanyat d'una malaltia mental, com pot ser la depressió.





Sense concretar xifres, s'ha referit un increment d'aquesta patologia en els últims anys en el territori a causa de l'actual forma de vida, amb ritmes desbordants i una creixent individualitat que dificulta compartir problemes, demanar ajuda i oferir-la.





"Les circumstàncies socioeconòmiques dels darrers anys i l'actual conjuntura política també ha contribuït a l'increment de la prevalença d'aquest trastorn", ha subratllat Serrano, que també ha evidenciat una disminució de la tolerància al patiment, la inquietud o la preocupació.





Ha alertat de la importància que la població no generalitzi el concepte d'ansietat i sàpiga diferenciar l'ansietat normal de l'patològica, que es dóna quan la resposta ansiosa és excessiva, incontrolada, duradora i apareix davant de situacions que no haurien de provocar-la.





L'ansietat temporal pot ajudar com a reacció útil per superar una prova com un examen, mentre que la patològica afecta l'autonomia de la persona ia les seves capacitats per dur a terme activitats de la vida quotidiana.





ACTIVITATS GRATIFICANTS





Per abordar aquests trastorns, els experts han destacat la necessitat d'afavorir les relacions socials, la pràctica d'activitats gratificants d'oci, fer esport i aplicar tècniques de relaxació.





Serrano ha rebutjat que el tractament dels trastorns d'ansietat es basi només en la farmacologia: "Cal treballar els aspectes descrits anteriorment fent especial èmfasi en la modificar una forma de pensar concreta, basada en pors, autoexigència, pensament anticipatori i en una sensació de manca de recursos ".





L'hospital ha celebrat aquest divendres el XVIII Monogràfic Teoricopràctic en Salut Mental sota el títol 'Ansietat: ¿malaltia o forma de vida? ¿Som una societat neuròtica? '.