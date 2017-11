Boicot per rebentar la candidatura de Barcelona a acollir la seu de l'EMA

Barcelona, candidata a acollir la seu de l'EMA









La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), Belén Crespo, ha assegurat aquest divendres que alguns països que aspiren a acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) estan tractant de desacreditar la candidatura de Barcelona difonent informacions falses als mitjans de comunicació.

"No sé el país, però en els diferents viatges que hem tingut aquesta setmana per tot Europa ens han dit que la informació publicada que Barcelona es retirava de la cursa l'ha donat un país", ha assenyalat en declaracions als mitjans durant una jornada amb motiu del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics.

La decisió es coneixerà dilluns que ve, 20 de novembre, però la setmana passada alguns mitjans internacionals, entre ells el prestigiós diari britànic 'Financial Times', informaven que Barcelona havia quedat fora de la licitació final pel conflicte polític català .

"Nosaltres seguim en la candidatura i estem molt forts", ha asseverat la directora de l'AEMPS, i malgrat que són molts els països interessats en succeir Londres com a seu d'aquest organisme europeu --concurren 19 candidatures-- en totes les visites que han fet els "han reconegut que la millor candidatura tècnica és la de Barcelona".

En aquest sentit, té un edifici ja disponible per acollir la seu i compta amb una infraestructura per assegurar una transició suau i funcionament immediat després de la mudança, quan l'EMA abandoni Londres al març de 2019.





Malgrat seguir en la licitació, el ministre d'Educació i portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, reconeixia la setmana passada que la situació de Catalunya "no ajuda" a la candidatura. No obstant això, Crespo ha reconegut que en les reunions d'aquesta setmana no ha sortit el tema perquè ja està aplicat l'article 155.





CERCLE D'EMPRESARIS





El Cercle d'Empresaris ha expressat el seu "total suport a les gestions que les autoritats espanyoles, i al capdavant d'elles el Rei", estan desplegant per intentar aconseguir la designació de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament.





En un comunicat aquest divendres, el Cercle ha argumentat que "malgrat la situació d'inseguretat creada" pel procés independentista, la normalitat està tornant a Catalunya, i ha confiat que acabarà reestableciéndose totalment després de les eleccions del 21 de desembre.





"Catalunya és part integrant d'Espanya i com a tal seguirà pertanyent a la Unió Europea, pel que està degudament qualificada per ser la seu de l'EMA", ha sostingut el Cercle d'Empresaris.





Ha considerat que Barcelona és una capital europea de primer ordre que seria una excel·lent seu per l'EMA per la seva localització geogràfica, infraestructures de transports i comunicacions, atracció i retenció de talent, concentració de la indústria farmacèutica, i qualitat de la sanitat pública i privada , entre d'altres factors.





COLAU, TRIAS I HEREU DEMANEN EL SUPORT D'EUROPA





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha llegit aquest divendres una declaració, també subscrita pels exalcaldes Xavier Trias (PDeCAT) i Jordi Hereu (PSC), en què ha demanat el suport d'Europa "més que mai" perquè Barcelona aculli la seu de l'Agència Europea de Medicaments, la decisió es coneixerà aquest dilluns.





La declaració s'ha fet pública a El Molino en el marc del Summit Barcelona Oberta, en què Colau s'ha dirigit als caps d'estat europeus per assegurar que Barcelona està a punt per acollir la seu i ajudar a construir Europa.





"Demanem que escullin la ciutat més preparada, amb més qualitat de vida, millors connexions i millor ecosistema d'investigació", ha dit Colau.





"Estem més units que mai en un projecte que ens farà més forts a tots: a Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa", i durant la seva intervenció en el debat anterior ha agraït que totes les administracions --Ajuntament de Barcelona, Conselleria de Salut i Ministeri de Sanitat-- hagin col·laborat per presentar la que, segons ella, és la millora candidatura.





Trias ha demanat al president del Govern central, Mariano Rajoy, un "gest de distensió" per donar suport a la candidatura, tot i que ha dit que no ha de ser fàcil fer-ho en el moment actual, en què hi ha membres del Govern de la Generalitat cessats empresonats, i ha recordat que la decisió de la seu de l'EMA no és tècnica, sinó política.





En aquest sentit, Hereu ha dit que Barcelona té actius de present, de passat i una bona aposta de futur, i ha demanat a la Unió Europea i als seus estats que facin una aposta de futur per la ciutat comtal: "Volem ser una gran capital europea ", i ha insistit que la candidatura barcelonina és sincera perquè la ciutat es juga la seva projecció internacional.