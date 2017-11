Els promotors d'una llista unitària sobiranista sense sigles per al 21D renuncien

El grup promotor que buscava crear una llista unitària sobiranista constituïda com a agrupació d'electors i, per tant, sense les sigles dels partits independentistes catalans ha anunciat aquest divendres que renuncia al seu projecte tot i que asseguren que estaven en disposició de tenir les firmes necessàries.





En un comunicat expliquen que, sense haver completat el procés de verificació i comprovació que són pertinents, estan convençuts que haurien superat les 55.000 signatures vàlides necessàries per impulsar una agrupació d'electors d'aquest tipus.





La iniciativa va sorgir la setmana passada quan, en veure que els partits independentistes no van arribar a un acord per concórrer en coalició i va expirar el termini per presentar coalicions, van proposar crear una agrupació d'electors per aconseguir que el sobiranisme fora unit.





El termini per tancar l'agrupació d'electors i presentar les llistes finalitzava aquest divendres, pel que tenien més marge per arribar a un acord que les coalicions, però tampoc ha estat possible.





El grup promotor ha admès que la seva proposta "no ha tingut èxit", no entre els ciutadans, sinó entre els partits sobiranistes, pel que ha decidit aturar el procés de validació de signatures que havien recollit durant més d'una setmana.





Agraeixen el suport de tots els ciutadans que els han prestat la seva signatura i s'ofereixen com a mediadors, si fes falta, perquè els partits independentistes vagin almenys amb punts del programa electoral compartits.





Consideren que l'independentisme ha de reclamar en aquests comicis la restitució del Govern cessat per l'article 155; "L'alliberament dels presos polítics i la tornada dels exiliats"; construir la República programada i començar el procés constituent previst.





NO SERAN 'LA QUARTA' LLISTA





En veure fracassat el seu objectiu de ser llista unitària del sobiranisme, asseguren que descarten presentar-se igualment com a quarta llista independentista en aquests comicis després de les d'ERC, JuntsxCat i la CUP, ja que consideren que això aniria "contra el motiu fundacional del col·lectiu".





Demanen als que els han prestat la signatura que vagin a votar el 21D per una de les candidatures independentistes en competició i que participin activament en campanya tot i no haver aconseguit l'objectiu de crear una llista unitària.





Asseguren que totes les firmes que han recollit fins al moment les destruiran per evitar que algú pot fer un possible ús alternatiu, complint així amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).