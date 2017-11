El Tribunal de Comptes estudia acceptar les propietats aportades per Mas per pagar la fiança

Artur Mas vota l'1-0









El Tribunal de Comptes es dóna aproximadament una setmana a partir d'aquest divendres per analitzar la documentació relativa a les propietats que han aportat tant el expresident de la Generalitat Artur Mas com els exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau en relació amb la fiança de 5,3 milions d'euros que se'ls va imposar per la seva presumpta responsabilitat comptable en la consulta sobiranista del 9 de novembre de al 2014.





Així han informat aquest divendres fonts de l'òrgan fiscalitzador, que assenyalen que la valoració d'aquests documents suposen un tràmit que trigarà a resoldre diversos dies.





Assenyalen que amb l'entrega que ahir dijous va realitzar Mas de 400.000 euros la quantitat per aquest assegurada s'eleva ja a 2,8 milions d'euros.





El tribunal havia donat de termini fins aquest divendres per a la realització del dipòsit, de manera que els advocats dels exmandataris van sol·licitar una nova pròrroga en el seu últim escrit.





El Tribunal de Comptes encara no ha respost a aquesta sol·licitud encara que previsiblement ho farà quan acabi d'estudiar els últims documents aportats.





En el seu escrit, els lletrats ja assenyalaven que els seus representats estaven procedint a taxar diversos immobles de la seva propietat, per si fossin necessaris "com a últim recurs" per arribar a cobrir la fiança, de la qual ja han pagat 2,4 milions d'un total de gairebé 5,3 milions.





Insisteixen al Tribunal de Comptes d'haver ingressat ja 2,8 milions acredita la seva voluntat de fer front a aquests abonaments "malgrat l'elevada quantia de les liquidacions provisionals", que veuen absolutament injustificades en considerar que no hi va haver malversació ni cap infracció comptables.