El Govern central respon la "barroera mentida" de Marta Rovira

Marta Rovira critica l'actuació de l'Estat









El portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, ha titllat aquest divendres de "barroera mentida" les acusacions llançades per la secretària general d'ERC, Marta Rovira, assegurant que l'executiu va amenaçar el Govern amb "violència extrema amb morts al carrer" si no posava fi al procés independentista. A més, ha demanat als catalans que "prenguin nota de qui menteix per sistema".





"És una mentida més", ha sentenciat Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha enumerat algunes d'aquestes "mentides" que li atribueix als independentistes, com el fet que afirmessin que la declaració unilateral "no tindria efectes econòmics".





El portaveu de l'Executiu també ha criticat que, al contrari del que ha passat, els independentistes també van dir que tindrien "suport europeu" i, al seu torn, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar que no es presentaria a unes hipotètiques eleccions autonòmiques i que assumiria la responsabilitat del que estava fent. "Mirin on està vivint", ha assenyalat.





</ P> <p> <br/> </ p>

"Mentida rere mentida. El que acaben de dir és una barroera mentida. No té absolutament res a veure amb la realitat. És al que ens estan acostumant aquests dirigents", ha emfatitzat Méndez de Vigo.





POLÈMIQUES DECLARACIONS





Marta Rovira ha assenyalat en una entrevista a Rac 1: "Directament ens deien això: que hauria sang i que havíem de parar perquè no dubtarien aquest cop, i que aquesta vegada no serien pilotes de goma sinó que la cosa seria clarament contundent", a la que no ha revelat qui va informar concretament al Govern d'això, tot i que s'ha mostrat disposada a fer-ho quan arribi el moment.





Segons Rovira, tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras "amb molta insistència posaven sobre la taula que les fonts que arribaven eren contrastades", i també van ser informats de moviments d'armes a Sant Climent Sescebes (Girona), on l'Exèrcit té una base militar.





"El Govern espanyol ens feia arribar per múltiples vies que, si continuàvem per aquest camí, hauria escenaris de violència extrema", ha insistit la número dos dels republicans a les eleccions del 21 de desembre.





MILLO





El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, ha considerat que aquestes declaracions de Rovira són d'una "gravíssima irresponsabilitat" i les ha qualificat d'una "mentida miserable" de "algú que ja porta molt de temps mentint".





</p> <p><br/></p>





"Estem cansats de tantes mentides", ha destacat Millo, que ha considerat que aquesta afirmació Rovira "no s'aguanta" i ha reclamat a la dirigent republicana que rectifiqui.





COSPEDAL





La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, també ha desmentit Rovira i ha subratllat que "aquesta afirmació que ha fet aquesta senyora és absolutament falsa, i li ho dic jo que sóc la ministra de Defensa", ha dit a preguntes dels periodistes en una visita al Castell de Sant Ferran de Figueres (Girona).





PSC





També des del PSC hi ha hagut sorpresa, i el primer secretari i candidat a la Presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmat que no es creu les afirmacions de la secretària general d'ERC.





"No m'ho crec. Als que ens deien que tot estava preparat, que hi havia estructures d'Estat, que estava preparades les estructures d'Estat i el reconeixement internacional per part d'altres països, que les empreses i els bancs no se n'anirien, no ens els podem creure ", ha afirmat Iceta a Lleida, durant la presentació de la candidatura del seu partit que a la província encapçala Òscar Ordeig.