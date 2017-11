Bèlgica ajorna a desembre la decisió d'extraditar a Puigdemont

La vista s'ajorna fins al 4 de desembre.





La vista davant el Tribunal de primera instància de Brusselles per decididir sobre l'ordre europea de detenció i lliurament de l'expresident català, Carles Puigdemont i els quatre exconsellers, s'ha ajornat fins al proper 4 de desembre





Així ho ha explicat l'advocat de Puigdemont a Espanya, Jaume Alonso-Cuevillas, qui també ha explciado que el tribunal els ha donat un termini per presentar allegacions.





LLIURAMENT A ESPANYA





La Fiscalia belga s'ha mostrat d'acord amb el lliurament a Espanya de president de la Generalitat cessat Carles Puigdemont i dels quatre consellers cessats que li acompanyen a la capital belga, segons ha manifestat l'advocat Christophe Marchand.





La decisió respon als delictes que li imputa la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, incloent els de rebellió i sedició, però no el de prevaricació.





Per a aquest última delicte, la fiscalia belga considera que no han de ser investigats per Espanya. Raó per la qual el fiscal ha assenyalat al jutge que les conductes delictives atribuïdes als exmandataris s'emmarquen en dos delictes que existeixen en codi penal belga, que són els de coalició de funcionaris i malversació.





SENSE DECLARAR





Els reclamats i el seu equip d'advocats belgues han arribat a l'òrgan judicial sense ser vistos per la gran part dels periodistes que els esperaven dins de l'edifici que alberga aquest tribunal, que disposa de més d'una desena d'entrades.





Un fort dispositiu de seguretat situat a la porta més propera a la sala de vistes ha impedit als informadors acostar-se per a poder veure arribar als exmandataris catalans.





La sessió s'ha celebrat a porta tancada i ha comptat amb la presència d'un intèrpret espanyol- neerlandès, ja que aquest ha estat l'idioma triat pels acusats per la instrucció del cas.